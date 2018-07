15:03 Uhr

Klingen feiert sein Dorffest und tut dabei Gutes

Im Aichacher Stadtteil Klingen wird am Samstag Dorffest gefeiert. Dabei findet auch eine Typisierungsaktion für die DKMS statt.

Im Aichacher Stadtteil Klingen steigt am Samstag das Dorffest. Dabei können sich Besucher als Stammzellenspender bei der DKMS typisieren lassen.

Der Aichacher Stadtteil Klingen feiert – und tut Gutes. Am Samstag, 7. Juli, steigt am Sportgelände das Dorffest. Dort ist auch Gelegenheit, sich typisieren zu lassen. Freiwillige können sich also als potenzielle Knochenmarkspender für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen.

Die Ortsvereine Wanderfreunde, Burschenverein, Georgi-Schützen, Freiwillige Feuerwehr, Krieger- und Soldatenkameradschaft, Gartenbauverein und Frauenbund haben ein buntes Programm für das Dorffest auf die Beine gestellt. Beginn ist um 16 Uhr mit der Kinderolympiade. Neben Feinem vom Grill und einer Getränkebar gibt es als Rahmenprogramm Kinderschminken, Blasrohrschießen, einen Jonglier-Kurs, Showtanz, Kinderhüpfburg und eine Aktion der Feuerwehr.

Eine besondere Aktion ist die Typisierung der DKMS. Hier können sich noch alle zwischen 17 und 55 Jahren von 18 bis 20 Uhr durch einen Wangenabstrich in die Spender-Datenbank aufnehmen lassen.

Am Abend spielt dann „Da Hubär“ zur Unterhaltung. Um die Kosten der Typisierung teilweise zu unterstützen (die Typisierung einer Person kostet 35 Euro), fließt vom Erlös des Dorffestes auch ein Teil an die DKMS. (eu)

Themen Folgen