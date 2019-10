Kofelgschroa solo mit Akkordeon

vor 30 Min.

Maxi Pongratz – Akkordeonspieler, Texter, Liedschreiber der Band Kofelgschroa – gastiert am Freitag in Blumenthal.

Maxi Pongratz gastiert im Schloss Blumenthal und stellt sein Album vor

Maxi Pongratz war als Akkordeonspieler, Texter, Liedschreiber mit seiner Band Kofelgschroa bereits mehrfach im Schloss Blumenthal zu Gast. Seit Anfang 2019 macht Kofelgschroa Pause und Maxi Pongratz ist mit seinem Akkordeon solo unterwegs. Er hat bei seinem Label Trikont ein Album veröffentlicht und mit diesem im Gepäck gastiert er am Freitag, 18. Oktober, in Blumenthal.

Maxi Pongratz ist ein Pendler zwischen Groß- und Kleinstadt, zwischen München-Obergiesing und Oberammergau, zwischen dem großen Ganzen und dem oft übersehenen, wunderlichen Kleinen. Ob Maxi P. in „Leiden“ von der manchmal schieren Unmöglichkeit erzählt, Entscheidungen zu treffen oder von einem sonnigen Sonntag, bei dem er langsam das Bild zerstört, wie so einer auszusehen hat – immer bekommt die scheinbare Realität tiefe Risse. Das ureigene ‚rakata-rakata‘-Akkordeonspiel von Maxi Pongratz, seine Kompositionen und nicht zuletzt seine gerne dadaistisch und valentinesk genannten Texte prägen laut Pressemitteilung sowohl den Sound seiner Band als auch seines ersten Solo-Werks.

Das Konzert im Blumenthaler Freiraum beginnt am kommenden Freitag um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. (AN)

