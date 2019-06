vor 11 Min.

Krieger- und Soldatenverein wird 100

Am 30. Juni wird am Gemeinschaftshaus gefeiert. Dazu sind ein Festumzug, Gottesdienst und Weißwurstfrühstück geplant. Ein Rückblick in die Vereinsgeschichte

Unter dem Namen „Kriegerbund Echsheim/Reicherstein“ wurde der Verein am 11. Januar 1919 beim Kocherwirt gegründet. Die Jubiläumsfeier wird nun – 100 Jahre später – in den sommerlichen Juni gelegt. Die Vorbereitungen für das große Gründungsfest am 30. Juni in Echsheim laufen auf Hochtouren.

Nachdem der Verein im Zweiten Weltkrieg – wie die meisten Kriegervereine – zum Erliegen gekommen war, wurde er am 10. November 1957 im Gasthaus Josef Mair erneut gegründet. Er sollte der Förderung und Pflege der Kameradschaft dienen und das Andenken derer ehren, die nicht mehr aus den Kriegen heimgekehrt waren, sowie als Mahner für den Frieden eintreten.

Waren 1919 genau 31 Gründungsmitglieder vor Ort gewesen, kamen 1957 schon 56 Gründungsmitglieder zusammen. Im Januar 1982 bei der Feier des 60. Fahnenjubiläums und des 25. Jubiläums der Wiedergründung waren es 55 Mitglieder. 2005 erreichte der Verein einen Mitgliederhöchsttand mit 66 Mitgliedern, heute sind es 58. Seit 2014 ist Anton Spar ihr Vorsitzender. Von 1957 bis 1980 führte Johann Centmeier den Verein, Josef Stemmer war bei der Gründung 1919 zum Vorsitzenden ernannt worden. In seine Zeit fallen die Einweihung des Kriegerdenkmals 1921, gestaltet von Bildhauer Ludwig Fuchs, und die Weihe der Vereinsfahne 1922, die von Fahnensticker Auer in München gestaltet worden war. Außerdem besitzt der Krieger- und Soldatenverein heute noch Böller und ein Vereinsstüberl.

Der Salutböller „Sirius“ und ein Trauerband für die Fahne wurden 1958 angeschafft, also ein Jahr nach der Wiedergründung als Kriegerverein Echsheim/Reicherstein beim Mairwirt am 10. November 1957.

Böllerschützen waren von 1958 bis 1984 Andreas Pest, von 1984 bis 2009 Anton Hirschinger und seit 1984 Anton Spar, der sich die Aufgabe seit 2015 mit Josef Bissinger und Johannes Gieß teilt. Seit 1958 nimmt der Verein regelmäßig an der Kriegerwallfahrt nach Maria im Elend von Oberbaar teil. 1959 erfolgte der Anschluss an die Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV).

Doch es dauerte noch bis zum Jahr 1963, bis die Fahne in Hohenwart renoviert wurde und der Verein sich in Krieger- und Soldatenverein Echsheim/Reicherstein umbenannte. Außerdem wurden einheitliche Vereinsmützen angeschafft. 1978 wurde das Kriegerdenkmal dann auf den ehemaligen Schulhof umgesetzt und erweitert. Die Firma Rehle aus Aichach hatte die Arbeiten übernommen. 1982 wurde die Fahne dann in Schierling erneut renoviert. Patenverein ist der Krieger- und Soldatenverein Gundelsdorf. Noch einmal wurde das Kriegerdenkmal 1999 umgestaltet, dieses Mal von der Firma Fendt aus Neukirchen. 2017 kam die neue Bepflanzung. (AN)

Themen Folgen