13.09.2018

Kunst und Handwerk

Ausstellung über zwei Tage

Aichach-Unterwittelsbach In einen Kunsthandwerkermarkt verwandelt sich am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, der Park des Sisi-Schlosses im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Künstler und Kunsthandwerker zeigen Eigenartiges, Bekanntes und viel Neues.

Unter anderem werden exklusive Taschen, universell tragbare Poncho-Jacken, Gefilztes, Gartendeko aus Ton, Edelstahlwindlichter, Weidengeflechte, Vogelhäuschen, mit der Kettensäge bearbeitete Holzlampen und Figuren, Meisenschaukeln, Schilder im Shabby-Chic oder Gartenstecker zu sehen sein.

Peter Marksteiner aus Salzburg kann man beim Kerbschnitzen zusehen, das als eine der ältesten ornamentalen Künste gilt. Mit 92 Jahren ist Frieda Eisenknöppel aus Friedberg die älteste Ausstellerin. Sie ist wieder mit ihren Karten dabei, die entweder mit gepressten Blüten oder vierblättrigen Kleeblättern verziert sind.

Es gibt frische Flammkuchen, Kaffee und Kuchen. Der Eintritt zum Markt ist an beiden Tagen frei. Der Markt ist am Samstag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 16. September, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (AN)

