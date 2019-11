30.11.2019

Lorena gewinnt ein Brettspiel

Grundschülerin malt einen Christkindlmarkt

Lorena Bärwald aus Echsheim (Markt Pötmes) malt gerne Bilder von Weihnachtsmärkten, weil sie sich auf die Weihnachtszeit freut. Bei der Weihnachtskartenaktion unserer Zeitung zugunsten der Kartei der Not hat sie als eine von zwölf Kindern einen Preis gewonnen – ein Brettspiel.

5000 Motive wurden insgesamt eingesandt. Lorena hat ein Bild gemalt, auf dem ein Weihnachtsmarkt zu sehen ist. Es gibt einen Lebkuchen-, einen Punsch- und einen Sterne- sowie einen Kugelstand. In der Mitte befindet sich ein Weihnachtsbaum, um den herum Menschen Musik machen.

Lorena, acht Jahre, will mit ihrer Mutter Bettina in diesem Jahr auf einen Christkindlmarkt gehen. In ihrem Zimmer hat Lorena, die in die zweite Klasse der Grundschule in Pöttmes geht, einen ganzen Wagen voller Stifte. Sie malt gerne mit Freunden zusammen. Am Ende liegt oft viel Glitzerzeug auf dem Boden. Alle Gewinnerbilder finden Sie imWochenendjournal. (phis)