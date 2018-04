20.04.2018

Marienlieder mit Angela Wiedl

Angela Wiedl gibt am 26. Mai ein Gastspiel in der Pfarrkirche.

Die bekannte Sängerin tritt Ende Mai in der Rehlinger Pfarrkirche auf. Der Kartenvorverkauf hat begonnen

Die bekannte Sängerin Angela Wiedl tritt am Samstag, 26. Mai, in der Rehlinger Pfarrkirche St. Vitus und St. Katharina auf. Ab 18 Uhr präsentiert sie mit ihrem Ensemble – passend zum Wonne- und Marienmonat Mai – ein festliches Marien-Konzert mit besinnlichen Beiträgen. Es ist der zweite Auftritt der bekannten Sängerin in Rehling. Schon im Januar 2013 war sie hier zu hören gewesen, damals mit weihnachtlichen Liedern.

Im Mai sind Wiedls bekannte Titel wie „Mama Teresa“, „Der Engel an deiner Seite“ oder „Ein Licht im Dunkeln“ sowie klassische Marien-Lieder oder das „Ave Maria“ von Schubert zu hören. Das Programm mit dem Ensemble sieht insgesamt 27 Beiträge vor. Viele davon von Angela Wiedl selbst, teilweise begleitet von Barbara Sauter (Mezzosopran), Gustavo Martin Sanchez (Tenor), Pamela Rachel (Geige) und Michael Schmidt (Bass). Dazu Jan Reinelt, der auch musikalischer Leiter des Ensembles ist.

Ein Erlebnis für Musikfreunde dürften laut Veranstalter die musikalischen Beiträge auf der Geige von Pamela Rachel werden. Die Sängerin Angela Wiedl, die vier Oktaven meistert, ist gläubige Katholikin. Seit über 30 Jahren steht sie auf der Bühne.

Mittlerweile erfreut sie ihr Publikum auch bei vielen Kirchenkonzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. (at)

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Metzgerei Hörmann in Rehling, Bergstraße 4, Telefon 08237/1036, bei Schreibwaren Stevens in Aindling, Peter-Sengl-Straße 9, Telefon 08237/262, im Landhotel Winter in Gebenhofen, Telefon 08207/9589250, oder an der Abendkasse. Infos gibt es auch bei Elisabeth Kappes, Telefon 08134/1387.

