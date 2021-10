Er macht in vier Minuten einen schlechten Handwerker zu einem guten

Plus Der Malermeister Robert Paulus aus Obergriesbach gewinnt einen internationalen Rede-Wettbewerb mit seinem Herzensthema: dem Handwerk. Warum es ihm so wichtig ist.

Es war der "schlechte Handwerker", den Robert Paulus binnen seiner vierminütigen Redezeit beim internationalen Speaker-Slam Ende September zum "guten Handwerker" werden ließ und der ihm Erfolg auf ganzer Linie einbrachte. Durch die Teilnahme von über 80 Rednerinnen und Rednern aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen und aus über fünf Nationen knackte die Veranstaltung den Weltrekord. Robert Paulus konnte als einziger sowohl das Publikum als auch die Jury überzeugen und ging als Sieger des undotierten Events in Mastershausen ( Rheinland-Pfalz) hervor.