Petersdorf

vor 19 Min.

Baugebiet "Alter Sportplatz" in Alsmoos nimmt neuen Anlauf

Die Birken, die den Radweg an der Aichacher Straße beschatten, sollen für das Baugebiet Alter Sportplatz in Alsmoos weichen.

Plus In Alsmoos könnten neue Bauplätze entstehen. Die ersten Planungen sehen sieben frei verkäufliche Grundstücke für Einfamilienhäuser. Das ist aber nicht alles.

Von Stefanie Brand

Seit Mai 2019 ist es ruhig geworden um die Planungen, die im Baugebiet „Alter Sportplatz“ für neue Bauplätze in Alsmoos sorgen sollten. Erst in der Sitzung am Montag rollten die Petersdorfer Gemeinderäte die alten Pläne wieder auf und ließen sich von Christoph Roider vom Planungsbüro Opla Ideen präsentieren, wie das Gelände des ehemaligen Sportplatzes südlich der Aichacher Straße in Alsmoos aussehen könnte. Alle Pläne beinhalten Bauplätze für Einfamilienhäuser. Doch es ist noch mehr vorgesehen.

Themen folgen