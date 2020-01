vor 3 Min.

Plesche und FC Pipinsried trennen sich sofort

Einige hatten es schon vermutet, nun steht fest: Der Sportliche Leiter Roman Plesche und der FC Pipinsried gehen schon jetzt getrennte Wege.

Der FC Pipinsried und Roman Plesche gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der Spitzenreiter der Bayernliga Süd und der Sportliche Leiter des FCP verständigten sich darauf, das ursprünglich noch bis zum 30. Juni laufende Beschäftigunsverhältnis vorzeitig zu beenden.

"In einem konstruktiven Gespräch haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit im beiderseitigem Einvernehmen zu beenden. Wir sind Roman Plesche sehr dankbar für den Einsatz, den er in den letzten dreieinhalb Jahren für den FC Pipinsried geleistet hat. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Verein den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Bayern schaffte und zudem hat er viele weitere wichtige Projekte mitangeschoben", erklärt Pipinsrieds Geschäftsführer Uli Bergmann.

FC Pipinsried: Plesche mit lachendem und weinendem Auge

Plesche, der bereits vor rund zwei Wochen seinen Abschied im Sommer angekündigt hatte, hat gemischte Gefühle: "Ich verlasse den FC Pipinsried mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir haben gemeinsam viel erreicht und vor allem die aktuelle Mannschaft hat mir sehr viel Freude bereitet. Leider geht aber irgendwann jede Zeit zu Ende und ich verabschiede mich mit vielen positiven Erinnerungen." (AN)

