Programm und Sperrungen rund um das Stopslerfest

Der Eisingersdorfer Verein feiert am Wochenende seinen 50. Geburtstag. Was Autofahrer beachten sollten

Die Stopsler Eisingersdorf feiern ihren 50. Geburtstag. Los ging es gestern Abend mit einer Feier-Night. Am heutigen Samstag findet ab 10 Uhr das Lebendkickerturnier vor dem Festzelt statt.

Ab 11 Uhr findet erstmals in Eisingersdorf ein Oldtimertreffen für Bulldogs, Autos und Motorräder statt, Platz ist genügend neben dem Festzelt. Abends wird dann beim Bieranstich mit Schirmherr und Bürgermeister Tomas Zinnecker um 18.30 Uhr weitergefeiert. Erwartet werden die Ortsvereine und mehrere Gastvereine, wenn die Band Lausbuam ab 20 Uhr aufspielt. Zuvor werden etwa ab 19 Uhr die Gründungsmitglieder des SCE geehrt.

Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit dem Empfang der Gastvereine, insgesamt werden 69 erwartet, dann gehts zum Weißwurstessen im Festzelt und um 10 Uhr findet der Festgottesdienst mit Pfarrer Babu im Zelt statt. Nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen und Ansprachen, ehe sich die Vereine ab 13.30 Uhr für den Festumzug durch Eisingersdorf aufstellen, der um 14 Uhr starten soll.

Nach dem Umzug versammeln sich die Fahnenabordnungen aller Vereine vor dem Festzelt zum Einmarsch, begleitet von der Kapelle Letz Fetz. Dann wird das Fest ausklingen.

Parkplätze gibt es gegenüber des Festzeltes an der Brückenstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach regelt den Verkehr. Während des Umzuges am Sonntag, in der Zeit von 13 bis ca. 15 Uhr wird die Durchgangsstraße nach Axtbrunn von Binnenbach und Pichl her gesperrt. Auch herrscht in der Brückenstraße von der Kreuzung bis zum Ortsende Richtung Pichl absolutes Parkverbot.

Der Weg des Umzugs ist von der Brückenstraße über den Holunderweg, den Weichselweg, die Weißdornstraße in der Siedlung, dann zurück zur Brückenstraße, vorbei am Festzelt, in die St.-Ulrich-Straße bis zum Ortsende Richtung Axtbrunn. Hier wird gewendet und es geht zurück zur Festwiese. Es wird darum gebeten, zwischen 13 und 15 Uhr in diesen Straßen keine Fahrzeuge auf der Straße oder auf dem Gehweg zu parken.

Die vielen Gäste sollen sich in Eisingersdorf wohlfühlen. Vielleicht kann man die Umzugsteilnehmer an bestimmten Stellen mit Getränken versorgen, dies ist immer eine gute Sache. (joki)

