vor 41 Min.

Räte kritisieren AN-Bericht über den Zaun

Das Hin und Her um den Gabionenzaun in Anwalting war Thema im Gemeinderat Affing.

Sitzung I: Rat Schmid findet: „Ton war nicht angemessen“

Nicht gut angekommen ist im Affinger Gemeinderat der AN-Bericht in der Wochenendausgabe „Gemeinde sagt Nein, Landratsamt Ja“. In der Sitzung des Gemeinderats wurde jetzt Kritik daran laut.

Am Beispiel einer Gabionenwand im Affinger Ortsteil Anwalting wird in dem Artikel geschildert, dass das Landratsamt ein gemeindliches Einvernehmen ersetzen kann, wenn ein Bauvorhaben rechtlich zulässig ist. Bei der Einfriedung von Hans Peter Gamsjäger war das der Fall. Diese hatte der Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Das Landratsamt hat die Zaunanlage inzwischen genehmigt.

In unserer Zeitung hatte Gamsjäger sein Unverständnis über die Haltung des Gemeinderates ausgedrückt und vehement gefordert, dieser solle sich bei ihm entschuldigen. Am Ende der öffentlichen Sitzung kritisierte der Anwaltinger Rat Josef Schmid die Äußerungen Gamsjägers in unserer Zeitung: „Der Ton uns gegenüber war nicht angemessen.“ So gehe man nicht mit einem Gremium um, bekräftigte Schmid. Auch Manfred Klostermeir hatte sich über den Bericht geärgert. „Der kann nicht daherkommen, dass wir uns bei ihm entschuldigen sollen“, betonte er. Bürgermeister Markus Winklhofer sagte dazu, der Gemeinderat sei für eine Reaktion auf den Bericht nicht das entsprechende Forum.

Nach der Sitzung formulierten weitere Räte Kritik an den Aussagen Gamsjägers. Im Artikel komme der Gemeinderat sehr schlecht, ja sogar dümmlich weg, außerdem sei das Ausmaß der Berichterstattung zu groß gewesen, lauteten weitere Kritikpunkte. (jca)

Themen Folgen