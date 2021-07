Rehling

vor 17 Min.

Geheimnis gelüftet: So wird das neue Rehlinger Kinderhaus heißen

Das neue Rehlinger Kinderhaus wird am 30. August in Betrieb genommen. Auf der Südseite des Gebäudes wird derzeit die Holzverkleidung angebracht. Im Eingangsbereich und bei den Parkplätzen sind die Pflasterer am Werk. Parallel dazu werden Installationen in WC- und Waschbereichen komplettiert, in den Gruppenräumen werden Möbel eingebaut. Überall ist Hochbetrieb.

Plus Mit Hochdruck wird an der Fertigstellung des neuen Rehlinger Kinderhauses gearbeitet. Es soll am 30. August in Betrieb genommen werden. Der Name steht fest.

Von Josef Abt

Auf der Zielgeraden sind die Bauarbeiten für den neuen Rehlinger Kindergarten. Die offizielle Inbetriebnahme ist am Montag, 30. August, also in rund vier Wochen, geplant. Nicht nur der Starttermin des neuen Kindergartens ist nun bekannt, sondern auch der Name. Die moderne Einrichtung in der Lechrain-Gemeinde wird "Haus für Kinder einzigartig" heißen - einzigartig wie jedes Kind. Auch die einzelnen Gruppen bekommen neue Namen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .