Rehling

vor 33 Min.

Rehling muss eine teure Hangsanierung stemmen

Eine kostspielige Hangsanierung kommt an der Alten Bergstraße in Rehling, oberhalb des Anwesens im Bild, zu. In dem Bereich gibt es ein herrenloses Grundstück, für das die Gemeinde nun zuständig ist.

Plus Die Gemeinde ist für ein "herrenloses" Grundstück in der Verantwortung. Eine Lösung ist noch nicht parat. Und: Die Rehlinger Feuerwehr braucht ein neues Löschfahrzeug.

Von Josef Abt

Noch nicht abgeschlossen sind in der Gemeinde Rehling einige Großbaustellen wie Kindergartenneubau und der Ausbau der Hambergstraße mit dem Neubaugebiet östlich der Ortschaft, da drohen schon die nächsten größeren Ausgaben für die Kommune. Dies wurde in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend öffentlich. Rund eine Million Euro in der Summe steht im Raum für ein neues Feuerwehrfahrzeug, für eine aufwendige Hangsanierung an der Alten Bergstraße und für eine dringende Maßnahme in Sachen Abwasser-Pumpstation für St. Stephan und Au (Bericht folgt).

