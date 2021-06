Rehling

18:00 Uhr

So kommen die Arbeiten am neuen Rehlinger Kindergarten voran

Parallel zum Ende der Bauphase des neuen Kindergartens in Rehling werden die Außenanlagen optimiert. Zudem wird die Sanierung des alten Kindergartens (hier im Bild) vorangetrieben.

Plus Die Arbeiten am neuen Rehlinger Kindergarten laufen auf Hochtouren. Was derzeit auf der Baustelle passiert und wie es mit dem Zeit- und Kostenplan aussieht.

Von Josef Abt

Bürgermeister Christoph Aidelsburger informierte über den Fortschritt der Arbeiten am neuen Kindergarten. Demnach sind aktuell rund 70 Prozent aller Arbeiten vergeben. Die Kosten für die laufenden Aufträge liegen zwei Prozent oder 123.000 Euro über den kalkulierten Kosten und damit laut Aidelsburger gut im Rahmen.