05.05.2018

Sandwäscher soll Gestank beenden

Rehling rüstet das Gerät für 47000 Euro nach

Wie sich während des laufenden Betriebs in der neuen Kläranlage in Rehling gezeigt hat, fällt bei der Einleitung eine große Menge Sand an, der stark mit organischem Rechengut verschmutzt ist. Das führt zum einen zu Problemen bei der Entsorgung des Sandes und ist auch mit Mehrkosten verbunden. Zum anderen entsteht eine ständige Geruchsbeeinträchtigung für das Betriebspersonal, die auf Dauer nicht tragbar sei, wie es jetzt in der Gemeinderatssitzung hieß.

Bürgermeister Alfred Rappel hatte auch die anwesende Ingenieurin Manuela Meyer gefragt, wie das Problem in den Griff zu bekommen wäre. Waren die Planer ursprünglich von rund 100 Liter Sand je Woche ausgegangen, sind es aktuell rund 240 Liter, so die Vertreterin vom Büro Sweco. Das Geruchsproblem wird mit dem hohen Anteil des Sandes mit organischem Rechengut begründet. Nachträglich soll nun ein Sandwäscher eingebaut werden. Der war bei der Planung vorsorglich bereits berücksichtigt worden. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwas über 47000 Euro (brutto). Der Gemeinderat stimmte ohne Einwände zu. (at)