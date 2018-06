00:39 Uhr

Schäferhunde: Platz sechs bei deutschen Junioren

Simon Rettenberger mit seiner Ayka vom Donnerkeil hatten sich für die Jugend- und Juniorenmeisterschaft (DJJM) des Vereins für Deutsche Schäferhunde in Dingolfing qualifiziert. Die amtierenden Bayerischen Juniorenmeister des Aichacher Teams hatten gute Voraussetzungen. Ayka leistete sich jedoch am dritten und letzten Gegenstand einen folgenschweren Patzer: Sie zeigte diesen zwar an, legte sich aber nicht ab. Bei der Unterordnung mit Gehorsamsübungen sowie an der Hürde und der Kletterwand zeigten Simon und Ayka, dass ihr Ausbildungsstand auf höchstem Niveau ist. Bei der letzten Übung, dem Voraussenden mit Ablegen, brauchte die sonst so führige Ayka ein zweites Kommando zum Ablegen, das wieder einige wichtige Punkte kostete.

Der abschließende Schutzdienst am frühen Nachmittag war dann das Highlight für das Aichacher Team. Die Streife nach dem Helfer, Stellen und Verbellen, die Fluchtvereitelung sowie der Rückentransport und der daraus folgende Angriff waren eine annähernd perfekte Arbeit. Das Einholen des Scheintäters erfolgte rasant und Ayka zeigte einen vorbildlichen Angriff und ausgezeichneten Gehorsam. Am Ende reichte es für einen 6. Platz. Simon und Ayka waren damit die besten Starter der LG-Bayern-Süd. (ira)

