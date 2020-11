vor 48 Min.

Schiltberg: Ärger wegen großem Bauprojekt in Gundertshausen

Plus Drei Doppel- und zwei Mehrfamilienhäuser auf einem Grundstück sind der Gemeinde Schiltberg zu viel. Für Gundertshausen ist schon bald ein Baugebiet geplant.

Von Sabrina Rauscher

Für großen Unmut hat im Vorfeld der jüngsten Schiltberger Gemeinderatssitzung eine Bauvoranfrage aus dem Ortsteil Gundertshausen gesorgt. Dort hat in der Weilachstraße ein Grundstück seinen Besitzer gewechselt. Das Areal ist derzeit mit einem Zweifamilienwohnhaus und drei Nebengebäuden bebaut. Der neue Besitzer möchte dort nun allerdings drei Doppelhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser errichten.

Bürgermeister Fabian Streit hat eine klar Meinung dazu: "Wir drei Bürgermeister waren uns bereits im Vorfeld einig, dass so eine Riesenbebauung für dieses kleine Grundstück überhaupt nicht geht.“ Der Bauherr zog nun kurz vor der Gemeinderatssitzung seine Bauvoranfrage vorerst zurück. Die Wogen haben sich so zumindest vorübergehend geglättet.

Baugebiet mit neun Plätzen in Gundertshausen

Der Bürgermeister teilte mit, dass in Gundertshausen in naher Zukunft ein Baugebiet mit neun Plätzen geplant ist. Es befinde sich aktuell in der Planungsphase.

Wesentlich unkomplizierter war ein Bauantrag aus der Schiltberger Straße in Höfarten, gegen den das Gremium nichts einzuwenden hatte. Hier soll lediglich eine bestehende Lagerhalle erweitert und eine Mittelgarage angebaut werden.

Schnelles Netz für Allenberg und Rapperzell

Auch Allenberg und Rapperzell sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden, um schnelles Internet zu erhalten. Nun ging es um die Auftragsvergabe. Ein Angebot der Telekom Deutschland wies eine von der Gemeinde abzudeckende Wirtschaftlichkeitslücke von 2,3 Millionen Euro auf. Die Firma AltoNetz GmbH aus Altomünster gab ebenfalls ein Angebot ab. Sie hat bereits den Glasfaserausbau in der restlichen Gemeinde übernommen. Hier beläuft sich die Wirtschaftlichkeitslücke auf lediglich rund 789.000 Euro. Mit Abzug des Fördersatzes in Höhe von 90 Prozent, bleibt für die Gemeinde ein Eigenkostenanteil von 78.900 Euro. Der Gemeinderat nahm das Angebot an. Damit können 2021 weitere 199 Anschlüsse mit Übertragungsraten von über 100 Megabit pro Sekunde realisiert werden.

Sommerfest statt Weihnachtsfeier

Wegen der Corona-Pandemie beschloss der Rat einstimmig, die Gemeindeweihnachtsfeier abzusagen. "Stattdessen werden wir, falls es bis dahin möglich ist, ein Sommerfest für die Mitarbeiter der Gemeinde veranstalten“, kündigte Streit an. Die Bürgerversammlung wird wie schon geplant auf voraussichtlich März verschoben.

Neue Pläne für Wertstoffsammelstelle

Die Wertstoffsammelstelle in Schiltberg wird geschlossen. Nun soll das Areal in eine "Grüngut-Plus“-Stelle umfunktioniert werden. Neben Grüngut sollen die Schiltberger dort auch Bauschutt, Schrott, Papier und Altglas abgeben können. Entsprechende Container werden aufgestellt. Das soll ab April gelten. Die alte Grüngut- und Bauschuttdeponie wird zur Aufwertung des Ökokontos als Streuobstwiese umgestaltet.

