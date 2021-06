Schiltberg

06:00 Uhr

Zahlreiche Bauvorhaben beschäftigen die Schiltberger Gemeinderäte

Der Schiltberger Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit zahlreichen Bauvorhaben. Nicht alle stießen auf Zustimmung.

Von Sabrina Rauscher

Im Schiltberger Gemeinderat ging es um mehrere Bauvorhaben in der Gemeinde. Auf Zustimmung stießen unter anderem der Bau einer Mehrzweckhalle und der Umbau eines Gebäudes in ein Mehrfamilienhaus in Rapperzell. Abgelehnt wurden hingegen zwei geplante Einfamilienhäuser.

