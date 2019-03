18.03.2019

Schiltberg investiert 1,8 Millionen Euro

Um das zu finanzieren, muss die Kommune einen Kredit aufnehmen. Wohin das Geld heuer fließt

Rund 1,8 Millionen Euro investiert die Gemeinde Schiltberg in diesem Jahr. Das ergibt sich aus dem von Kämmerer Stefan Mayer angefertigten und vom Gemeinderat eingehend diskutierten Investitionsprogramm.

Einen großen Teil davon verschlingen die Restzahlungen für den Neubau der Gemeindeverwaltung mit Feuerwehrhaus in Schiltberg mit rund 400000 Euro.

Ebenfalls 400000 wurden für das neue Feuerwehrauto der Schiltberger Wehr vom Typ HLF 10 eingeplant.

Der Umbau der Grundschule Schiltberg wird ebenfalls in diesem Jahr angegangen und startet mit der Verlegung des Werkraumes ins Kellergeschoss, was die Gemeinde voraussichtlich 50000 Euro kosten wird. Dadurch wird Platz geschaffen für ein neues Klassenzimmer, das wiederum für 15000 Euro ausgestattet werden muss. Der Umbau der ehemaligen Gemeindekanzlei für die Mittagsbetreuung wurde mit 70000 Euro angesetzt. Auch für den Straßenbau muss die Holzlandgemeinde wieder kräftig in die Tasche greifen. Die Verbindungsstraße von Wundersdorf nach Junkenhofen wurde mit 130000 Euro veranschlagt, der geplante Gehweg im Ortsteil Gundertshausen mit 50000 Euro.

Aktuell ist auch eine mögliche Kanalsanierung in Rapperzell noch nicht vom Tisch. Sie wurde vorsichtshalber mit 30000 Euro eingeplant, bis die Ergebnisse des Ingenieurbüros vorliegen. Ein weiterer Kostenpunkt wird auch die Wasserversorgung für den Ortsteil Bergen sein, hier sind ebenfalls 30000 Euro eingeplant.

Kämmerer Stefan Mayer bestätigte die Befürchtungen des Gemeinderates: „Wir werden heuer definitiv ein Darlehen brauchen.“ Rund 500000 Euro plant die Gemeinde ein. Bisher hatte eine Kreditaufnahme noch immer verschoben werden können. (skw)

