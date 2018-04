16.04.2018

Schmid führt TSV Rehling

Vorsitzender doch wieder angetreten

Die Neuwahl des Vorstands stand im Mittelpunkt bei der Jahreshauptversammlung des TSV Rehling. Zur Freude der Mitglieder, stellte sich Vorsitzender Dieter Schmid doch noch einmal zur Wahl.

Der TSV-Chef hatte im vergangenen Jahr angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Nun aber stellte er sich doch noch einmal für das Amt zur Verfügung. Die Mitglieder bestätigten ihn in seinem Amt. Ebenso wie Stefan Bachmeir als Stellvertreter, Katja Bohnert als Schatzmeisterin und Norbert Strobl als Schriftführer.

Wie den Berichten der Funktionäre zu entnehmen war, sind die Verantwortlichen beim TSV mit dem derzeitigen Betrieb durchaus zufrieden. Das gilt in sportlicher Hinsicht ebenso wie in den übrigen Bereichen wie Gaststätte, Wohnung oder Veranstaltungen. Der Verein sei auf dem richtigen Weg, so Schmid. (at)"Weiterer Bericht folgt

