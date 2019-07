vor 4 Min.

TSV Rehling feiert ein Sommerfest

So viele Menschen wie lange nicht strömen zum Sportgelände in Oberach

Es ist sehr lange her, dass auf dem Sportgelände des TSV Rehling in Oberach so viele Leute zu sehen waren. Der Grund war ein TSV- Sommerfest, das es in dieser Art zum ersten Mal gab. Nur ein kurzes Gewitter unterbrach die Feier, die geprägt war von Sport und Geselligkeit. Es gab Jugend- und Seniorenfußball, ein Spiel ohne Grenzen, eine Spezial-Torwand unter der Regie von Jugendleiter Thomas Nöbel und ein Lebend-Kickerturnier mit zwölf Teams. Auf dem südlichen Sportplatz hatten Mitglieder der Leichtathletikabteilung einen lustigen Sechskampf aufgebaut. An der Küchen- und Kuchentheke auf der Terrasse herrschte Hochbetrieb. Unter einem Baum wurde Kinderschminken angeboten. Vorsitzender Dieter Schmid und sein Vize Stefan Bachmeir ehrten verdiente Mitglieder (Bericht folgt). Die Liveband „WheelHouse“ sorgte für die musikalische Unterhaltung. (at)

