09.12.2019

Tierisch was los in Affing

Affinger Weihnachtsmarkt startet im Schlosshof

Der Affinger Weihnachtsmarkt lockt alljährlich viele Besucher aus dem Wittelsbacher Land und aus der Region an. Auch bei der Eröffnung am zweiten Adventswochenende wurde es voll in der weihnachtlichen Budenstadt im Affinger Schlosshof. Dort ließen sich viele Handwerker über die Schulter schauen. Wer wollte, konnte an den Ständen ein Weihnachtsgeschenk oder ein Mitbringsel für Daheimgebliebene erstehen. Auch für die Verpflegung war wieder reichlich gesorgt. (nsi)"Land | Lechrain S. 3

Bei uns im Internet finden Sie eine Bildergalerie vom Affinger Weihnachtsmarkt unter der Adresse

aichacher-nachrichten.de/aichach

