00:34 Uhr

Todtenweis ehrt seine Ehrenamtlichen

Gemeinde zeichnet Menschen aus, die sich seit mehr als 15 Jahren in den Vereinsspitzen engagieren

Von Sofia Brandmayr

Bürgermeister Konrad Carl betonte beim Ehrenamtsabend in Todtenweis: „Das Ehrenamt ist für die Gemeinde wichtig. Es prägt das Ortsbild und die Vereinstätigkeit.“ Vieles wäre ohne das Ehrenamt nicht so, wie es jetzt ist, ob bei der Traditionspflege, gesellschaftlich oder kulturell, so Carl weiter. Er erklärte, dass die Jugend Vorbilder brauche, um sich auch ehrenamtlich zu engagieren: „Die Jugend ist unsere Zukunft für unser Vereinsleben, und das fördert auch die Gesundheit.“

Geehrt wurden all jene, die seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich in einem Vereinsvorstand arbeiten. Sie alle erhielten eine Ehrenamtsnadel angesteckt und eine Urkunde sowie ein Weizenglas mit Gravur überreicht.

Bei der freiwilligen Feuerwehr waren dies Ludwig Grammer jun., der seit 1999 Zweiter Kassenwart und Schriftführer war und Vorsitzender ist, Wolfgang Barl, der von 1999 bis 2018 im Vorstand war und jetzt als Hausmeister im Feuerwehrhaus tätig ist, Manfred Bachmeir, der seit 1997 20 Jahre lang als Jugendwart aktiv war und sich als Atemschutzbeauftragter und Beisitzer engagiert, Peter Wolf jun., der seit 1999 Zweiter und später Erster Jugendwart war, Beisitzer und jetzt Zweiter Vorsitzender ist. Josef Wackerl jun., der seit 2004 als Zweiter Jugendwart und ab 2011 als Zweiter Kommandant ehrenamtliche Arbeit geleistet hat, Peter Straller, der seit 1997 Fahnenbegleiter und Fahnenträger war und den Verein bei Vereinsaktivitäten stark unterstützt hat, wie etwa bei Festen und dem Neubau des Feuerwehrhauses. Der langjährige Kommandant Max Haberl sen. und Franz Escher, der langjährige Zweite Kommandant und Gruppenführer, wurden ebenfalls geehrt.

Peter Fischer erhielt die Auszeichnung, weil er seit 2004 als Beisitzer war und ab 2006 als Erster Kassenwart im Gartenbauverein aktiv ist. Rita Wolf war seit 15 Jahren im Katholischen Frauenbund Beisitzerin und ist seit sieben Jahren Zweite Kassenwartin. Johanna Gürtner hat seit 19 Jahren im Vorstand gearbeitet, davon vier Jahre als Beisitzerin und seit 15 Jahren als Erste Kassenwartin und Vorsitzende. Ludwig Dermühlwar mindestens 15 Jahre Vorsitzender des Fischereivereins und Gründungsmitglied. Michael Ostermair jun. wurde für 17 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Pfarrgemeinderat und in der Kirchenverwaltung geehrt. Wolfgang Schwertschlager ist seit 2003 Zweiter Kassenwart im Schützenverein.

