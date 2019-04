10:53 Uhr

Unbekannte reißen in Aichach Außenspiegel an Auto ab

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Ostersonntag in Aichach die Außenspiegel an zwei abgestellten Autos abgerissen, berichtet die Polizei.

An einem roten Renault Clio, der im St.-Helena-Weg geparkt war, wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Bei einem in der Augsburger Straße abgestellten grünen Fiat Fiorino wurde der rechte Außenspiegel beschädigt.

Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11 entgegen. (bac)