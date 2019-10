07:07 Uhr

Vollsperrung ab Montag: Staatsstraße bei Motzenhofen wird asphaltiert

Wegen Bauarbeiten im Zuge des geplanten Edekas wird die Staatsstraße ab Montag gesperrt. Worauf Autofahrer achten sollten und wohin umgeleitet wird.

In Motzenhofen wird ein neuer Supermarkt gebaut. Zur Anbindung des geplanten Edeka musste auch die Straße verändert werden. Zu dem künftigen Markt am Ortsanfang (von Aichach aus gesehen) wurde ein neuer Gehweg gebaut, auch eine Linksabbiegespur für den motorisierten Verkehr ist nötig. Die Straßenbauarbeiten neigen sich nun dem Ende zu. Ab dem kommenden Montag, 28. Oktober, wird die Fläche asphaltiert.

Vollsperrung: Hierhin wird von Motzenhofen umgeleitet

Aus diesem Grund muss die Staatsstraße 2047 von Motzenhofen in Richtung des Aichacher Stadtteils Oberbernbach bis einschließlich Donnerstag, 31. Oktober, voll gesperrt werden. Die Umleitung in Richtung Aichach erfolgt über die Kreisstraße AIC4; sie führt also über die Walchshofener Straße in Motzenhofen Richtung Kreisstraße AIC1 (Richtung Walchshofen und Oberbernbach) nach Aichach. Die Umleitung nach Motzenhofen und in die Groß-Richtung Donauwörth erfolgt von Oberbernbach aus auf der gleichen Strecke in umgekehrter Richtung. (bac)