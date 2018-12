06.12.2018

Vor allem die Solistinnen überraschen

Musikverein Obergriesbach gibt abwechslungsreiches Adventskonzert. Was die MVO-Haudegen sich ausgedacht haben

Von Jahr zu Jahr wird das Adventskonzert des Musikvereins Obergriesbach (MVO) abwechslungsreicher und hochkarätiger. Dieses Jahr überraschten vor allem die Solistinnen Maria Kern und Elise Lindermeier und die ungewöhnliche Kombination aus Kinder- und Frauenchor sowie aus Blasorchester und Kinderchor.

Aber der Reihe nach: Im festlich geschmückten Gemeinschaftshaus konnte das Team, bestehend aus den Vereinsvorsitzenden Bernd Broll und Walli Freudling, Dirigent Joseph Rast, Chorleiterin Sandra Tucker und Erzählerin Rosy Lutz, etwa 80 Zuhörer aus Obergriesbach und Umgebung begrüßen.

Los ging’s mit dem Festmarsch „Griesbacher Diamanten“, den Rast 2015 zum 40-jährigen Bestehen des Musikvereins komponiert hatte und der schon länger nicht mehr aufgeführt worden war. Anschließend spielte das MVO-Orchester den Bruckner-Choral „Locus iste“, den Rosy Lutz um einen Text über den Sinn von Weihnachten ergänzte.

Dieses Thema griffen die elf Chordamen von Cantabella auf, die, verteilt im Publikum, „Dona Nobis Pacem“ („Gib uns deinen Frieden“) anstimmten. Die musikalische Antwort des Kinderchors ließ nicht lange auf sich warten.

Besonders schön war dabei das Solo von Julia Götz. Mit dem Song „This Little Light of Mine“ setzten sich weitere Kinder in Szene, bevor mit der Filmmusik aus dem Dschungelbuch und dem Zusammenspiel von Orchester und Kinderchor der erste Höhepunkt des Abends erreicht wurde. Unterstützt vom Blasorchester stimmten die Cantabella Kids den Klassiker „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ an. Es folgte der fröhliche Marsch der Elefantenpatrouille und das doppelzüngige „Hör auf mich“ der Riesenschlange Kaa.

Auf den Dschungel-Spaß folgte ein Gedicht von Rosy Lutz und dann der Auftritt der Hornistin Maria Kern. Die 22-jährige Sulzbacherin spielt schon länger im Orchester mit und präsentierte, begleitet von der Kapelle mit der „Legende Rustique“ („Ländliche Erzählung“) eine moderne, anspruchsvolle und melodische Komposition des Franzosen Marcel Boucard. Nach dem ungewöhnlichen Stück für Horn und Blasorchester kam die berühmte Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss Sohn. Jetzt durften alle auf der Bühne mal so richtig aufdrehen.

Die Überraschung des Abends war die erst 13-jährige Friedbergerin Elise Lindermeier, die mit ihrer Violine das äußerst anspruchsvolle Präludium und Allegro des Komponisten Fritz Kreisler präsentierte und damit anhaltenden Applaus vom Publikum erntete. Begleitet wurde sie am Klavier von ihrer Mutter Michiyo Nagano-Lindermeier, die anschließend auch Sandra Tucker und die Damen von Cantabella unterstützte. Wie Dirigent Rast am Ende des Konzertes sagte, höre man Frauenstimmen selten so schön und rein. Doch noch war nicht das Ende erreicht: Rosy Lutz unterhielt mit witzigen bayerischen Texten, die sich um die „Glos’n“ und das „rechte Schenken“ drehten. Passend dazu spielte das Blasorchester den „Haslauer Boarischen“ und war damit wieder in der bajuwarischen Heimat angekommen. Zum Abschluss setzten Musiker und Gäste zum traditionell gemeinsam gesungenen „Macht hoch die Tür“ an.

Als Zugabe gab’s die „Happy Trombones“, gespielt von den drei MVO-Haudegen Hans, Anton und Michael Rast. „Der Hans, der kann’s“, hieß es da vom Dirigenten, „als langjähriger Chef-Posaunist sowieso.“

Der zweite im Bunde, Anton, hat zwar Trompete studiert, neuerdings aber an einer schönen blauen Posaune Gefallen gefunden. Am härtesten war allerdings Michael Rast drauf: Eigentlich als Meister der Tuba bekannt, spielte er zum Erstaunen aller die Zugabe mit einer weiß-blauen Posaune. (AN)

