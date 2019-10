vor 25 Min.

Wasserleitung wird erneuert

Kosten für die Hambergstraße in Rehling werden auf 170000 Euro geschätzt. Verband sucht günstigere Lösung

Im nächsten Jahr wird die Hambergstraße in Rehling auf einem Teilstück erneuert. Der Wasserzweckverband Hardhofgruppe will die Gelegenheit nutzen und dort die Wasserleitung erneuern inklusive der Hausanschlüsse und Schieberkreuze. Das Ingenieurbüro schätzt die Kosten auf rund 170000 Euro.

In der jüngsten Versammlung überlegten die Verbandsräte, ob das nicht günstiger gehen kann. Die Idee: Der Wasserverband Lechraingruppe übernimmt die Arbeiten. So könnten voraussichtlich erhebliche Kosten gespart werden, heißt es im Sitzungsprotokoll. Die Frage ist allerdings, ob der Verband dazu personell in der Lage ist. Die Hardhofgruppe wird auf jeden Fall einen entsprechenden Antrag an die Kollegen stellen. Das beschloss die Verbandsversammlung einstimmig. Die Sitzung hatte mit einem Ortstermin begonnen. Das Gremium besichtigte die Aufbereitungsanlage und ließ sich über die noch ausstehenden Arbeiten informieren. Nötig sind Pflasterarbeiten, eine neue Außentreppe, Malerarbeiten innen und ein neuer Zaun mit neuer Zufahrt. In der Sitzung vergab das Gremium den Auftrag für die Anlagenelektronik an die Firma APA in Augsburg für rund 155000 Euro.

Zudem erfolgte einstimmig die Feststellung der Jahresrechnung 2018. Sie schließt mit 775000 Euro ab. Die örtliche Rechnungsprüfung hatte keine Probleme ergeben.

Informiert wurde das Gremium, dass die Sanierung von Höhstiegl bis auf den ungeteerten Bereich abgeschlossen ist. Und: Die Oberflurhydranten beim Raiffeisenlagerhaus und in Allmering sind getauscht. Bei den Arbeiten in Allmering wurde festgestellt, dass ein Hauptschieber undicht ist. Das wurde sofort repariert, um einem größeren Schaden vorzubeugen. Betroffene Haushalte mussten deshalb kurzfristig ohne Wasser auskommen. Es war keine Zeit mehr, rechtzeitig über die nötige Absperrung zu informieren, hieß es. (jca)

