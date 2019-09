vor 29 Min.

Wer baut Deutschlands schönste Angelrute?

Fingerspitzengefühl ist an diesem Samstag bei der deutschen Meisterschaft im Rutenbau gefragt.

Im Pöttmeser Ortsteil Handzell kämpfen heute neun Männer und eine Frau um den Titel

Bereits ihre neunte Auflage erlebt an diesem Wochenende die deutsche Meisterschaft im Angelrutenbau. Der auf die Initiative von Karl Bartsch zurückgehende Wettbewerb ist alljährlich ein Schaulaufen von Fischerfreunden, die sich nicht mit einem Werkzeug von der Stange begnügen, sondern ihr Angelgerät selbst bauen.

Wer dabei amateurhaft denkt, mit einem Stab aus Glasfaser, einer Spule und einer Schnur sei schon alles erledigt, ist gewaltig auf dem Holzweg. Vor allem auf die Optik, also die farbliche Gestaltung und das passende Design der Rute, kommt es an.

In mühevoller Kleinarbeit entstanden bei den vorangegangenen Titelkämpfen aus Ringen und Wicklungen richtiggehende Kunstwerke. Diese wollen die neun für das Finale qualifizierten Herren und eine Dame heuer nochmals toppen.

Die deutsche Meisterschaft findet am heutigen Samstag, 28. September, ab 8 Uhr statt und endet um 19 Uhr. Preisverleihung ist am Sonntag, 29. September, ab 10.30 Uhr. Während der Austragungsmodus und der Ort, die ehemalige Gaststätte „Ins Schlupfloch“ im Pöttmeser Ortsteil Handzell, unverändert blieben, gibt es diesmal doch eine Neuerung: Karl Bartsch hat sich aus seinem Geschäft zurückgezogen und die Führung seiner Tochter Melanie übertragen. Sie ist in Rutenbauerkreisen keine Unbekannte: Als Begleiterin ihres Vaters und auch durch ihren Ehemann Daniel Kiebist ist sie schon Profi.

Im Vorjahr holte sich Daniel Kiebist den Titel zum dritten Mal in Folge. Ob das auch heuer gelingt, wird sich zeigen. Auf starke Konkurrenz muss er sich jedenfalls einstellen. Das hat schon die Qualifikation gezeigt, bei der die Kandidaten eine Kostprobe ihres Könnens abliefern mussten.

Wie Melanie Kiebist betont, sind Interessierte willkommen, um den Wettkampf live vor Ort zu verfolgen und sich vielleicht Anregungen für die eigene Rute zu holen. Handzell wird so zum Nabel der Anglerwelt, denn Besucher haben sich bereits aus Hamburg und Berlin angesagt. Mit praktischen Vorführungen rund ums Thema Rutenbau und Fischen wird es sicherlich spannend. Für Verpflegung sorgt der Angelsportverein. Unter anderem steht Steckerlfisch (auch zum Mitnehmen) auf der Speisekarte. (ww)

