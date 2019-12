vor 8 Min.

Wie ein rostiger Nagel einen Geizhals bekehrt

Die Rehlinger Landjugend feiert mit „Da Pfennigfuchser“ eine gelungene Premiere. Weitere Aufführungen ab dem zweiten Feiertag

Von Josef Abt

Fast zwei Monate Probenzeit und Büffeln des Textes liegen nun hinter den Aktiven der Rehlinger Landjugend (KLJB). Jetzt war Startschuss zu den insgesamt fünf Aufführungen des neuen Stücks „Da Pfennigfuchser“. Am Wochenende erlebten die Besucher bei der gelungenen Premiere gut drei Stunden bester Unterhaltung.

Mit der bayerischen Komödie aus der Feder von Peter Landstorfer haben die Theaterverantwortlichen offenbar eine gute Wahl getroffen: Schon bei der ersten Aufführung für Senioren und Kinder ernteten sie viele Lacher und Szenenapplaus. Mangels eines Regisseurs mussten sich die Akteure Text und Spielszenen selbst richtig aneignen. Dies ging nur mit einigen jahrelang erprobten Mitspielern, die ihre Erfahrung an die Jüngeren weitergeben. Das ist wieder bestens gelungen. Dennoch ist die Landjugend weiter auf der Suche nach einem Regisseur und würde sich über Meldungen von früheren aktiven Theaterspielern oder anderweitigen, talentierten Theaterfreunden für das nächste Jahr freuen.

Die Hauptrollen sind mit Spielern mit jahrelanger Bühnenerfahrung besetzt. Doch durch die Altersstruktur und Vereinszugehörigkeit (in der Regel bis zur Hochzeit) ist ein steter Wechsel unumgänglich, weshalb solche Rollenbesetzungen nur kurzfristig planbar sind. Bei der KLJB ist man froh, mit den Brüdern Thomas und Bernhard Kober Urgesteine in den Reihen zu haben, die die übrigen Laienspieler mitreißen. Ihr Debüt geben Pia Haberl und David Happacher in dem Ensemble. Sollte vor Aufregung mal eine der vielen Textpassagen vergessen werden, hilft die Nachwuchssouffleuse Alexandra Golling. Maximilian Hörmann ist für Licht und Ton verantwortlich ist.

Noch bis Mitte vergangener Woche waren die Mädels und Burschen mit dem Feinschliff für die einzelnen Szenen am Werk, bevor nun die Premiere über die Bühne ging. Die teils turbulenten Szenen spielen in einer gemütlichen Bauernstube. Die wurde in den vergangenen Wochen von den Theaterspielern und anderen Vereinsmitgliedern in der Freizeit passend hergerichtet, sodass sich jetzt der Theatervorhang erstmals heben konnte.

Vom Inhalt des mit viel Situationskomik gespickten Dreiakters soll noch nicht zu viel verraten werden, doch so viel darf man schon mal wissen: Der Großbauer und Kiesgrubenbesitzer Dugg Bertl (gespielt von Thomas Kober) ist ein Pfennigfuchser, wie er im Buch steht. Diesen Geiz hat er nicht nur gegen sich selbst, sondern alle um ihn herum bekommen diesen Wahn zum Sparen zu spüren und damit treibt er sein Umfeld in den Wahnsinn. Betroffen sind vor allem die Wirtschafterin Mare (Anja Lachenmayr), der schüchterne Knecht Dengl (Tobias Haberl) sowie die vorlaute Magd Froaß (Johanna Strobl). Nicht einmal die glühende Verehrerin Zwagerin (Eva Jakob) kann den geizigen Bauern von seiner Einstellung abbringen. Bertls Geiz macht auch vor der Heimschwester Gibmera (Pia Haberl) nicht halt. Für einige Verwirrungen sorgt der „beste Freund“ des Bauern, der Schuster Zwirnschartner (Bernhard Kober). Doch dann werden Bertl sein Geiz und ein rostiger Nagel an einer kaputten Zaunlatte fast zum Verhängnis, nachdem er in diesen Nagel tritt. Da der Bertl für einen richtigen Arzt zu geizig ist, soll ihm der örtliche Bader und Totengräber Endwartner Wugg (Benedikt Jakob) helfen. Schließlich will auch noch der Bankkassier Nigel Karl-Gernot (David Happacher) den Geizhals reinlegen. Letztendlich muss Bertl erkennen, dass er viel zu geizig war, und beschließt mit seinem Freund, dem Schuster Zwirnschartner, sich ab sofort viel mehr Spaß zu leisten.

Weitere Spieltermine der Rehlinger Landjugend sind Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. Dezember (erster und und zweiter Weihnachtsfeiertag) sowie am Samstag, 28. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Theaterstadel beim Schmidbauer in der Hambergstraße. Karten gibt es im Vorverkauf bei Hörmann-Wurst. Für das leibliche Wohl in den Theaterpausen ist wieder gesorgt.

