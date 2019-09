vor 54 Min.

Wie können Freiflächen Bauland werden?

Die Gemeinde Schiltberg klärt mit der Regierung von Schwaben ab, auf welche Weise und in welchem Umfang bei künftigen Bauleitplanverfahren für diese Freiflächen im Ortsteil Höfarten den Anforderungen des Landesentwicklungsprogramms nachgekommen werden muss.

Die Gemeinde Schiltberg will bei Höfarten Siedlungsflächen ausweisen. Das Landesentwicklungsprogramm steht dem entgegen. Es gibt aber Bauwünsche. Ein Gespräch mit der Regierung von Schwaben soll eine Lösung aufzeigen

Von Xaver Ostermayr

Für Diskussionsstoff sorgten im Gemeinderat Schiltberg am Donnerstagabend die Siedlungsflächen im Ortsteil Höfarten. Bürgermeister Josef Schreier unterrichtete den Rat über die Problematik bei der Ausweisung in diesem Ortsteil.

Zum einen geht es um Überlegungen, ein Wohngebiets an der Kreisstraße AIC 2 (Allenberger Straße) auszuweisen, und zum anderen um ein Gewerbegebiet an der Kreisstraße AIC 3 (westlich der Gundertshausener Straße zwischen Wohnbebauung und Firma Schütz). Zudem wurde seitens einer Höfarter Familie ein Bauwunsch an die Gemeinde herangetragen.

Allerdings sind laut Landesentwicklungsprogramm neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. Mit anderen Worten: Vor allem soll auch in kleinen Orten eine Zersiedelung vermieden werden. Unabhängig von dem Antrag meinte Erwin Zandtner: „Die kleinen Ortschaften sterben dann aus.“

Das Landratsamt Aichach-Friedberg regte an, bereits vor der Einleitung eines konkreten Bauleitplanverfahrens mit der Regierung von Schwaben abzuklären, auf welche Weise und in welchem Umfang bei künftigen Bauleitplanverfahren im Ortsteil Höfarten den Anforderungen des Landesentwicklungsprogramms nachgekommen werden muss. Bürgermeister Josef Schreier wurde vom Gemeinderat beauftragt, diese Fragen mit der Regierung zu klären.

Um eine Grundstücksangelegenheit ging es bei der Erschließungsbeitragssatzung. Im Rückblick: Im Bericht über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2008 bis 2014 war darauf hingewiesen worden, dass die Erschließungsbeitragssatzung im Wesentlichen aufgrund eingetretener rechtlicher Änderungen zu überarbeiten sei.

Nunmehr hat die Verwaltung auf der Grundlage des Satzungsmusters des bayerischen Gemeindetages einen Satzungsentwurf erstellt, der auf die Verhältnisse der Weilachtalgemeinde angepasst ist. Nachdem diesbezüglich einige Fragen vor allem seitens von Michael Schmidberger und Tobias Wenhardt aufgeworfen wurden, wurde der Antrag auf Erlass einer Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen bis zur Klärung durch die Verwaltung zurückgestellt.

Vor kurzem wurde das neue Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 an die Schiltberger Feuerwehr übergeben. Nunmehr wurde das Verzeichnis über die Pauschalsätze aktualisiert und die Satzung über den Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren angepasst.

Bürgermeister Josef Schreier informierte den Gemeinderat über das Förderprogramm für den Ausbau der digitalen Infrastruktur an bayerischen Schulen. Die Grundschule Schiltberg erhält eine Förderung von maximal 30000 Euro für die Beschaffung von Hard- und Software sowie bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel die Verkabelung der Klassenzimmer. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei zehn Prozent. Die Ausgaben müssen mindestens 27800 Euro betragen. Die Gemeinde beschäftigt sich bereits mit der Umsetzung.

Parallel dazu erhält die Gemeinde für die Ausstattung eines digitalen Klassenzimmers gemäß eines Zuwendungsbescheids rund 6700 Euro. Der Eigenanteil beträgt ebenso zehn Prozent.

