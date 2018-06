14:00 Uhr

Wolle, Wiwi und Wawa suchen Wuwu

Das Kindermusical „Wolle, Wiwi und Wawa auf der Suche nach Wuwu“ wird am Sonntag auf Schloss Blumenthal aufgeführt.

Das mehrfach ausgezeichnete inklusive und integrative Kindermusical-Projekt „Wolle, Wiwi und Wawa auf der Suche nach Wuwu“ spielt am Sonntag, 24. Juni, um 15 Uhr im Freiraum auf Schloss Blumenthal.

Musicalsängerin Janina Maria Schmaus sowie Komponist und Sänger Andreas Matthes singen, tanzen und verzaubern auf spielerische Art und Weise ihr Publikum und bringen nicht nur den kleinen Kinderaugen das Glitzern bei. Gemeinsam mit den Wolle-Wiwi-Wawa-Puppen meistert die Minimusical-Truppe mit ihren gefühlsstarken Ohrwürmern so manch spannendes Abenteuer. Themen wie Neugier, Freundschaft, Glück, Mut und Toleranz zeichnen die teils gespielte, teils gesungene Inszenierung aus. Die Frage nach dem ominösen Wuwu steht im Zentrum des Musicals. Der kleine Erfinderjunge Wolle und seine beiden tierischen Freunde, die tollpatschige Ente Wiwi und die fast blinde, dafür aber weitsichtige Ratte Wawa, machen sich auf die Suche nach dem verschwundenen Wuwu.

„Wolle, Wiwi und Wawa“ will ein buntes Mitsing- und Mittanzspektakel und jede Menge Theater-Lachspaß für Klein und Groß bieten. Das aus einem Kinderbuch der Aichacherin Nicole Matthes entstandene Projekt erhielt 2015 den Deutschen Bürgerpreis sowie 2016 den Inklusionspreis der Lebenshilfe Aichach-Friedberg. Es richtet sich an Kinder im Vor- und Grundschulalter. (AN)

Karten im Musikhaus Sedlmeyr in Aichach, Stadtplatz 44, und an anderen Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse. Einlass ab 14.30 Uhr.

