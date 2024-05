DJK Gebenhofen-Anwalting startet Festbetrieb im "Gemhofa Bierzelt"

An diesem Freitag ist Festauftakt im "Gemhofa Bierzelt" mit der Bayern-1-Party. Am Samstag steht der Sport im Mittelpunkt, abends ist Party angesagt. Das ist das Programm.

Die DJK Gebenhofen-Anwalting ist startklar: Das "Gemhofa Bierzelt" auf dem Vereinsgelände steht. Die drei Vorsitzenden Tobias Haas, Thomas Ross und Konrad Schwab freuen sich mit dem gesamten DJK-Team auf den Zeltbetrieb ab diesem Freitag und das gemeinsame Feiern. Wie im vergangenen Jahr bewirten mehr als 100 der insgesamt rund 600 Vereinsmitglieder die Gäste und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Seit 1969 beweisen die Gebenhofener, dass sie das können. Damals gab es erstmals ein Pfingstturnier mit Zeltbetrieb.

Auftakt ist an diesem Freitag, 24. Mai, mit der Bayern-1-Party im Festzelt und DJ Jürgen Kaul vom Bayerischen Rundfunk. Am Samstag steht der Sport im Mittelpunkt: Ab 13 Uhr gibt es ein Jugendfußballturnier, um 17 Uhr beginnt ein Spiel der AH-Mannschaften. Auch hier ist kulinarisch vorgesorgt: Auf der Terrasse des Sportheims werden Kaffee und Kuchen angeboten. Am Abend geht es mit dem Feiern weiter: „Rob & Bob“ legen um 18.30 Uhr bei freiem Eintritt los. Sie werden von der Band „Leck o’Mio“ abgelöst.

Festgottesdienst im "Gemhofa Bierzelt" am Sonntag

Am Sonntag startet der Tag im Zelt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr. Zum anschließenden Mittagessen unterhalten „Da Oa und die Andan“ vom Musikverein Haunswies die Gäste, die aus dem ganzen Umkreis rwartet werden. An diesem Tag kommt auch der Sport nicht zu kurz: die Punktspiele der ersten und zweiten Mannschaft finden auf dem Sportgelände statt. Auch hier ist für den „kleinen Hunger und Durst“ auf der Terrasse des Sportheims vorgesorgt. Die Festgäste dürfen sich nach zwei Tagen Pause auf den zweiten Teil des „Gemhofa Bierzelts“ am Mittwoch, 29. Mai, und Donnerstag (Fronleichnam), 30. Mai, freuen.

Das Programm zum ersten Teil des Gemhofa Bierzelts: