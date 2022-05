Aichacher Freibad eröffnet bei bestem Badewetter

Im Aichacher Freibad hat die Badesaison begonnen. Am Samstag eröffnete das Bad bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Wassertemperaturen.

Bei blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und angenehmen Wassertemperaturen begann am Samstag die Freibadsaison in Aichach. Trotz der guten äußeren Bedingungen war der Besuch am ersten Tag noch mäßig. Nur wenige Besucherinnen und Besucher tummelten sich am Beckenrand oder zogen ihre Bahnen durchs Wasser.

Aichacher Freibad hat abends bis 20 Uhr geöffnet

Geöffnet hat das Freibad montags immer von 14 Uhr bis 20 Uhr; an diesem Tag sind Reinigungsarbeiten am Schwimmbecken und an der Filteranlage erforderlich. Dienstags bis sonntags sind die Öffnungszeiten von 9.30 bis 20 Uhr. Die Kasse schließt eine Stunde vor Ende des Badebetriebes um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter und einer Lufttemperatur unter 19 Grad schließen das Freibad bereits um 18 Uhr und die Kasse um 17 Uhr.

Freibadampel am Eingang über der Kasse und auf Internetseite der Stadt

Die Wassertemperatur wird auf der Internetseite der Stadt Aichach www.aichach.de unter der Rubrik "Freizeit & Gäste" im Bereich "Aichach erleben" angezeigt. Zu sehen ist die aktuelle Wassertemperatur außerdem an der Ampel am Freibad über der Kasse. Vom Beckenrand aus haben Schwimmmeister Klaus Schmid und Sophie Festl ein waches Auge auf die Badegäste. Den Kiosk betreibt weiterhin Erol Duman.

