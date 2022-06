Aichacher Kunstnacht lockt mit vielen Aktionen

Die zweite Aichacher Kunstnacht feiert die Kultur mit Mitmachangeboten, vielfältiger Kunst, einem Künstlermarkt und viel Musik. Gleichzeitig beginnt die Kunstmeile.

Als Erlebnisort für Kultur präsentiert sich Aichachs Innenstadt bei der zweiten Aichacher Kunstnacht am Freitag, 3. Juni. Nach langer Pause feiert Aichach ab 17 Uhr die Kunst mit Mitmachangeboten, Kinderprogramm, vielfältigen Aktionen, Künstlermarkt und ganz viel Livemusik. 2019 hatte die Kunstnacht erstmals stattgefunden. Auch das Stereostrand-Team ist mit einem "Festival im Festival" vertreten.

Bei der Kunstnacht können die Besucherinnen und Besucher unterschiedlichste Formen der Kunst erleben - von klassischer Malerei bis zu Street-Art und Graffiti. Vielfach können sie unmittelbar miterleben, wie Kunst entsteht. Mit vielen Teilnehmenden aus verschiedenen Bereichen der bildenden Kunst werden dabei auch Objekte gestaltet, die Teil der diesjährigen Aichacher Kunstmeile sind.

Graffitikünstler gestalten eine Leinwand vor der Spitalkirche

Ein Beispiel dafür sind die Graffitikünstler des Vereins „Die Bunten“ aus Augsburg. Sie hatten 2019 auf einer großen Leinwand am Rathaus den Begriff „Freiheit“ kreativ umgesetzt. 2021 gestalteten sie eine mobile "Schwabenwand" – so nennt man Freiflächen für Graffiti – in der Bahnhofstraße. Diesmal gestalten sie eine XXL-Leinwand vor der Spitalkirche. Den Entstehungsprozess können die Besucherinnen und Besucher Farbschicht für Farbschicht erleben. Am Tandlmarkt lässt sich verfolgen, wie eine große Straßenkreidemalerei entsteht.

Herzstück der Kunstnacht ist der Künstler- und Erlebnismarkt mit über 50 Ständen und Aktionen für alle Interessengebiete und alle Altersgruppen. Vor allem Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Es gibt einen Schnitzkurs für Kinder ab sechs Jahren, einen Farbschleuder-Stand, gebackene Ausgaben des Stadtmaskottchens Aichis können verziert (und gegessen) werden. Die 7. Klasse der Wittelsbacher Realschule regt unter dem Titel „Wie sieht Frieden für Dich aus?“ eine malerische Auseinandersetzung an. Außerdem können die Kinder mit Büchern basteln, Getöpfertes bemalen oder sich beim Kinderschminken verwandeln lassen. Dazu gibt es live erzählte Märchen am Oberen Stadtplatz (Beginn jeweils um 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr) und abends eine Feuerschau am Unteren Tor.

2019 setzten die Graffitikünstler des Vereins „Die Bunten“ aus Augsburg auf einer großen Leinwand am Rathaus den Begriff „Freiheit“ kreativ um. Diesmal gestalten sie eine XXL-Leinwand vor der Spitalkirche. Foto: Erich Echter

An den Kunsthandwerkerständen gibt es kleine Kunstwerke und Geschenke wie Bilder, Drucke, Mosaike, Skulpturen, Marionetten, Elfenschmuck, handgefertigte Seifen, Töpferware und Keramik, Filzschmuck, Taschen, handgenähte Babykleidung und nützliche Upcycling-Produkte. Daneben finden die Gäste allerlei für den Gaumen wie regionalen Bio-Espresso, Spezialitätenbiere, Pulled Pork, Pizza und Cocktails. Es gibt auch eine Shishabar.

Musik erklingt zwischen 17.30 und 23 Uhr vom Oberen bis zum Unteren Tor: Es spielen jeweils im Wechsel das Trio Tzigane und der Pianist Bastian Walcher mit Freunden, die Brazzeria Brass Band tauscht die Straßenbühne mit Gammarama – unter anderem mit Jan Kiesewetter und Tilman Herpichböhm. Livemusik gibt es auch im Köglturm.

Das Trio Tzigane ist bei der Aichacher Kunstnacht auf der Straßenbühne am Stadtplatz zu hören. Foto: Erich Echter

Die Macher und Macherinnen des Stereostrand-Festivals, das im August stattfindet, sind bei der Kunstnacht mit einem eigenen kleinen „Festival im Festival“ am Unteren Stadtplatz vertreten.

Am Stand gibt es von 17 bis 23 Uhr Tickets und erste Merchandise-Artikel, ein Stereostrand-Upcycling, bei dem alle eigene T-Shirt mit dem Stereostrand-Logo bedrucken lassen können, und natürlich Musik. Um 19 Uhr treten Four Friends auf, ab 20 Uhr Karin Rabhansl und ab 21.30 Uhr die Stereostrand-Band. Auch die Blumenthaler Gemeinschaft bereichert das Angebot der Kunstnacht.

Installationen in und um die Stadtpfarrkirche

Die Aichacher Kunstnacht ist zugleich Auftakt zur Kunstmeile, die in Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) stattfindet: Etwa 40 Kunstschaffende und Gruppen aus dem Wittelsbacher Land zeigen Bilder, Skulpturen, Fotos und Installationen im öffentlichen Raum oder in den Schaufenstern der beteiligten Geschäfte. Los geht’s am Freitag um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung von Kunstnacht und Kunstmeile. Die Geschäfte in der Innenstadt sind zur Kunstnacht bis in die Abendstunden geöffnet, viele bieten besondere Aktionen an.

Im Rahmen der Kunstmeile sind auch Installationen in und um die Stadtpfarrkirche zu sehen: Maria Breuer und Martin Widl stellen auf der Grünfläche unterhalb der Kirche aus, Bernd Thomas Zimmermann zeigt in der Kirche seine großformatige Friedensinstallation „Triptychon“. Eine Videoinstallation zeigt die Künstlerin Erika Kassnel-Henneberg im Wittelsbacher Museum im Unteren Tor – zur Kunstnacht geöffnet bis 22 Uhr. Ein weiterer Höhepunkt ist die Mitgliederausstellung des Aichacher Kunstvereins im San Depot. Sie wird am Samstag, 4. Juni, um 15 Uhr eröffnet, ist aber vorab zur Kunstnacht am Freitag von 17 bis 22 Uhr geöffnet.

Pfälzer Weinfest beginnt ebenfalls

Eine Tradition zu Pfingsten ist das Pfälzer Weinfest: Seit 30 Jahren findet es schon in Aichach statt. Von Freitag, 3. Juni, 18 Uhr, bis Pfingstmontag, 6. Juni, bewirten Nußdorfer Winzer auf dem Schloßplatz. (AZ)