Aichach

06:15 Uhr

Burgkirche ist beim Tag des offenen Denkmals erstmals wieder geöffnet

Volker Wörner und Projektleiterin Dagmar Feiler vom Staatlichen Bauamt informierten die Besucherinnen und Besucher beim Tag des offenen Denkmals über die Sanierungsarbeiten in der Burgkirche in Oberwittelsbach. Sie war erstmals seit langer Zeit wieder geöffnet.

Plus Seit acht Jahren wird die Burgkirche in Oberwittelsbach aufwendig saniert. Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag bekamen Besucher sie von innen zu sehen.

Von Erich Echter

Seit langem war die Burgkirche in Oberwittelsbach für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich gewesen. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag war sie erstmals wieder geöffnet.

