Aichach

vor 49 Min.

Erfrischend und energiegeladen: Adrian Winkler präsentiert neues Album

Vor der Premiere mit Band am 25. Juni im Spitalgarten gab Adrian Winkler vor Ort eine kleine exklusive Hörprobe aus seinem brandneuen Album „So much more“.

Plus Der Aichacher Singer-Songwriter Adrian Winkler hat sein Debüt-Album "So much more" fertiggestellt. Warum er sich dafür viel Zeit genommen hat.

Von Manfred Zeiselmair

Mit seiner ersten professionell produzierten Single „Oldest Soul“ – einem swingend-poppigen Gute-Laune-Song – ist dem Aichacher Singer-Songwriter Adrian Winkler vor zwei Jahren ein echter Ohrwurm-Hit gelungen. Nun hat der sympathische 40-Jährige sein vielversprechendes Debüt-Album mit dem Titel „So much more“ fertiggestellt. In einem Gespräch mit der Redaktion verrät der Naturliebhaber, wie es entstanden ist und womit er sich sonst in den vergangenen beiden Jahren beschäftigt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .