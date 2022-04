Aichach

12:00 Uhr

Die Evangelisch-Lutherische Gemeinde hat eine neue Diakonin

Dekan Frank Kreiselmeier führte die neue Diakonin Kathrin Schnepf beim Familiengottesdienst der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Aichach-Altomünster am Grubet in ihr Amt ein. Mit auf dem Bild: Diakon Ulrike Eulitz-Knoll (links) und Pfarrerin Gabriele Buchholz (rechts).

Plus Der Ostergottesdienst unter freiem Himmel am Grubet bildet den Rahmen für die feierliche Einführung von Diakonin Kathrin Schnepf. Was sie über ihre Aufgaben sagt.

Von Erich Echter

Eine neue Diakonin hat die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Aichach-Altomünster. Am Ostersonntag wurde sie beim Familiengottesdienst unter freiem Himmel am Grubet von Dekan Frank Kreiselmeier aus Augsburg feierlich in ihr Amt eingeführt. Er überreichte ihr ihre Ernennungsurkunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .