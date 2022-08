Berufliche Schulen in Aichach-Friedberg feiern die Abschlussschüler

An den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land in Aichach feiern 320 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss. Einige bekommen direkt ein Stellenangebot.

Insgesamt 320 Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land wurden nach zweijähriger Pause wieder feierlich in der Aula der Berufsschule Aichach verabschiedet. Freuen über die erfolgreichen Schulabschlüsse durften sich 13 Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Wirtschaftsschule Pöttmes, 29 Schülerinnen der Berufsfachschule für Kinderpflege Friedberg und 288 Schülerinnen und Schüler der dualen Ausbildung in den Berufsschulen in Aichach und Friedberg.

Die Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Cornelia Nieberle-Schreiegg, lobte besonders die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen, denn gerade dieser Abschlussjahrgang sei in großem Umfang von allen Corona-Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung betroffen gewesen. Schulschließungen über viele Monate hinweg hätten zu großen Lernlücken insbesondere bei Schülerinnen und Schülern geführt, bei denen das Elternhaus oder der Ausbildungsbetrieb diese nicht mit aufgefangen hätten. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Berufsschülern habe deshalb die Berufsschule ohne Erfolg abgeschlossen.

33 Berufsschüler im Wittelsbacher Land erreichten einen Schnitt von 1,5 oder besser

Auch die Vertreterin der Schülermitverantwortung (SMV), Luisa-Marie Staller, gab in ihrem Abschiedsgruß noch einmal einen kurzen Einblick in den Distanzunterricht während der Corona-Krise, sofern dieser überhaupt aufgrund der schlechten digitalen Infrastruktur möglich gewesen sei.

Den Härtetest bestanden haben alle staatlich geprüften Kinderpflegerinnen der Berufsfachschule Friedberg, darunter fünf mit Bestnoten. Der Staatspreis für die beste Absolventin ging an Maria Korjagin aus Aichach mit einem Notendurchschnitt von 1,07.

Die Jahrgangsbesten der Berufsfachschule für Kinderpflege Friedberg mit Klassenleiterin Eva Färber, stellvertretendem Landrat Manfred Losinger, der Dritten Bürgermeisterin der Stadt Friedberg, Claudia Eser-Schuberth, Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg und Landtagsabgeordnetem Peter Tomaschko. Foto: C. Nieberle-Schreiegg

Ein derzeit sehr begehrter Berufsabschluss, wie sich in den Grußworten der Vertreter von Politik und Kommunen herausstellte, denn die Personalknappheit in den Einrichtungen für Kinderbetreuung ist eklatant. "Wir nehmen Sie alle gleich mit", so der stellvertretende Landrat Manfred Losinger und der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann. Das blieb jedoch ohne Erfolg, denn die Absolventinnen stehen allesamt schon unter Vertrag.

Ganz besonders stolz konnten auch 33 Berufsschülerinnen und -schüler über die hervorragenden Berufsschulabschlüsse mit 1,5 und besser sein.

Ein Notendurchschnitt von 1,0 hatten zwei Schüler

Besonders geehrt mit einem Notendurchschnitt von 1,0 wurden Lorenz Ferdinand, Kfz-Mechatroniker, und Mestanlaroglu Bestenur, Kauffrau im Einzelhandel, sowohl für Ihre schulischen Leistungen und absolute Lernbereitschaft als auch für ihr soziales Engagement in der Klassengemeinschaft.

Beste und Preisträger 1 / 4 Zurück Vorwärts Jahrgangsbeste Staatliche Wirtschaftsschule Pöttmes: Lisa Biberthaler, 1,0 Devin Büchler, 1,75 Sofia Fischer, 1,75 Nico Schubert, 1,75

Preisträger und Jahrgangsbeste Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege Friedberg Maria Korjagin, staatlich geprüfte Kinderpflegerin, 1,07, Staatspreis Daniela Sindel, staatliche geprüfte Kinderpflegerin, 1,20 Karin Fiedler, staatlich geprüfte Kinderpflegerin, 1,20 Barbara Sellherr, staatlich geprüfte Kinderpflegerin, 1,26 Sabine Spöker, staatlich geprüfte Kinderpflegerin, 1,27

Preisträger und Jahrgangsbeste Staatliche Berufsschule Aichach-Friedberg Ferdinand Lorenz, Kfz-Mechatroniker, 1,0 Staatspreis Bestenur Mestanlaroglu, Kauffrau i. Einzelhandel, 1,0, Staatspreis Stefanie Reinert, Kauffrau i. Einzelhandel, 1,0, IHK-Preis Sabrina Schlicker, Kauffrau i. Einzelhandel, 1,0, IHK-Preis Christoph Neustätter, Kaufmann i. Einzelhandel, 1,0, Preis Landkreis Aichach-Friedberg Denise Burkhardt, Verkäuferin, 1,0 ,Preis Landkreis Aichach-Friedberg Daniel Gruber, Kfz-Mechatroniker, 1,0, Preis der Stadt Aichach

Preisträger und Jahrgangsbeste Staatliche Berufsschule Aichach-Friedberg Julius Jakob, Kfz-Mechatroniker, 1,0, Preis der Stadt Friedberg Nadine Strehle, Industriekauffrau, 1,0, Preis der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen Tabea Harras, Tischlerin, 1,0, Preis der Handwerkskammer (HwK) Michael Luibl Michael, Tischler, 1,10 , Preis der Sparkasse AIC-Schrobenhausen Jonas Wirtz, Kauffrau i. Einzelhandel, 1,14 , Preis der Gemeinde Kissing Leonhard Rettinger, Metallbauer, 1,25, Preis der HwK Farhad Rezaee, Metallbauer, 1,25, Schulpreis; Markus Neumann, Kaufmann i. Einzelhandel, 1,25, Schulpreis



Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko freute sich, den Staatspreis, dotiert mit 75 Euro, feierlich zu übergeben. Die Schulleiterin sagte: "Danke, dass Sie sich für einen Beruf entschieden haben, und danke, dass Sie für uns da sind, als Einzelhandelskaufleute, Verkäufer, Kaufleute im Büromanagement und in der Industrie, Kfz-Mechatroniker, Schreiner, Metallbauer, Maschinen-Anlagenführer."

Auch in der Wirtschaftsschule Pöttmes waren alle Schülerinnen und Schüler glücklich über den erfolgreichen Abschluss. Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 war Lisa Biberthaler auch bayernweit eine Spitzenreiterin und so konnte sie sich zusätzlich über eine Ehrung und Auszeichnung des bayerischen Ministerpräsidenten bei einem Empfang in der Münchner Residenz freuen.

Die Absolventen der Staatlichen Wirtschaftsschule Pöttmes mit Klassenleiterin Barbara Wengert, dem Pöttmeser Bürgermeister Mirco Ketz und Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg. Foto: C. Nieberle-Schreiegg

Amüsant und eindrucksvoll stellte die Klassenleiterin, Studiendirektorin Barbara Wengert, die einzelnen Charaktere der Klasse dar und in einem Video ließen die Schülerinnen und Schüler die drei Jahre Revue passieren. Umrahmt wurden die Feierlichkeiten von der Lehrerband der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land. Fünf Lehrkräfte gaben ihr musikalisches Können zum Besten und wurden dafür mit einem kräftigen Applaus belohnt. (AZ)