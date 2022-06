"Frau und Beruf": Infomesse im Landkreis Aichach-Friedberg

Die Infobörse „Frau und Beruf“ im Wittelsbacher Land findet wieder statt und bietet Wissenswertes von der Bewerbung bis zum Gehalt. Es gibt einige Neuerungen.

Nach längerer pandemiebedingter Pause findet am Freitag, 15. Juli, erneut die große Infobörse „Frau und Beruf im Wittelsbacher Land“ statt. Mit Fachvorträgen, Beratungsangeboten und kostenlosen Workshops rund um die Themen Wiedereinstieg, berufliche Neuorientierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Rentenfragen ist viel geboten.

Frauen sollen wichtige Fragen klären können

Die Organisatorinnen, Gleichstellungsbeauftragte Beate Oswald-Huber sowie Bildungsberaterin Nicole Matthes, wollen Frauen motivieren, sich umfassend zu informieren und wichtige Fragen zu klären. Dazu finden im großen Sitzungssaal Vorträge statt: von „Wiedereinstieg nach der Familienphase“ bis hin zu „Frauen leben länger – aber wovon?“. Parallel dazu gibt es im Untergeschoss Workshops. Die Besucherinnen können sich hier ihre Bewerbungsunterlagen überarbeiten lassen, neue Bewerbungsfotos schießen lassen und Tipps für selbstsicheres Auftreten und eine überzeugende Selbstdarstellung erlernen. Mit Kinderschminken und anderen Angeboten für die Kleinen ermöglicht der Babysitterservice des Katholischen Frauenbundes den Müttern Zeit für sich.

Viele Kooperationspartner kommen zur Messe

Viele Faktoren begünstigen, dass der Wiedereinstieg gelingt und Frauen Karriere und Familie unter einen Hut bringen. Aus diesem Grund haben die Organisatoren viele Kooperationspartner mit ins Boot geholt: aus dem Landratsamt zum Beispiel vom Jugendamt und vom Netzwerk frühe Kindheit KoKi, aber auch externe Partner wie die Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf (BIB), das Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz), die Volkshochschule Aichach-Friedberg, die Arbeitsagentur Aichach und das Jobcenter Wittelsbacher Land sowie die Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land zur Präsentation der Teilzeitausbildung Kinderpflege.

Im Foyer präsentieren sich alle Teilnehmenden mit Infoständen rund um Weiterbildungsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten, Informationen zu Kinderbetreuung und Unterstützungsangebote rund die Themen Familie und Gesundheit.

Neu ist ein begleitendes Online-Rahmenprogramm:

Am Dienstag, 19. Juli, spricht bei der Vhs Aichach-Friedberg referiert Markus Bianchi über das Thema „Positive Wörter machen glücklich“.

Am Mittwoch, 20. Juli, heißt es „Freundlich nein sagen“ mit Andrea Länger von der Lebenslustagentur.

Am Donnerstag, 21. Juli, lautet das Thema„Welches Gehalt bin ich wert?“ bei der Vhs Aichach-Friedberg mit Markus Bianchi.

In einer Präsenzveranstaltung referiert Petra Güntner-Magg am Donnerstag, 14. Juli, über „Die gesunde Feierabendküche - One Pott Wonder“ (Am Kreisgut, Landratsamt, Vhs Aichach-Friedberg).

Migrantinnen sollen Messe im Tandem entdecken

Ebenfalls neu ist ein Angebot für Migrantinnen: Sie sollen die Messe im Tandem entdecken und so mehr über Arbeit und Ausbildung in Deutschland erfahren. Interessierte, die eine Frau mit Migrationshintergrund zur Messe „Frau und Beruf“ begleiten möchten oder selbst Begleitung suchen, können sich bei der Freiwilligenagentur „mitanand und füranand im Wittelsbacher Land“ melden: telefonisch unter 08251/92-4889 oder per Mail an christine.harlacher@lra-aid-fdb.de.

Üben für den Online-Workshop

Neu ist auch der digitale Workshop „na und! Jetzt helfe ich mir selbst!“. Wer teilnehmen möchte, so etwas aber noch nie gemacht hat oder sicher gehen will, dass es gut klappt, kann am Mittwoch, 29. Juni, einen kostenlosen Präsenzworkshop von Women4Women (bfz gGmbH) besuchen. Dieser findet von 9 bis 11.30 Uhr beim bfz in Augsburg statt. Die Anmeldung dafür ist unter der Telefonnummer 0821/40802168 oder E-Mail-Adresse w4w@bfz.de möglich. Bei Bedarf wird es weitere Termine geben.

Informationen gibt es auch im Internet beim Bildungsportal der Region A3 oder bei der Gleichstellungsstelle des Landratsamts. (AZ)