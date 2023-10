Wer nachhaltig zur Arbeit "fährt", wird vom Landratsamt belohnt

Das Landratsamt belohnt seit Juni Beschäftigte, die ohne Auto zur Arbeit kommen. Dafür gibt es Bonuspunkte. Das neue System kommt an.

Beschäftigte des Landratsamtes Aichach-Friedberg werden belohnt, wenn sie ihren Weg zur Arbeit nachhaltig zurücklegen. Seit Juni gilt das Bonuspunktesystem für nachhaltige Mobilität. Jetzt zieht die Behörde ein erstes Resümee.

Einer Mitteilung zufolge findet das Programm unter den Beschäftigten großen Anklang. Fast ein Drittel der Belegschaft nutzt es regelmäßig. Anlässlich des Gesundheitstages am Landratsamt wurden die Ergebnisse präsentiert, die aus Sicht der Verantwortlichen positiv ausgefallen sind. So haben die Beschäftigten der Behörde seit Projektbeginn über 90.000 Kilometer nachhaltig zurückgelegt und immerhin 16 Tonnen CO 2 eingespart.

Beschäftigte des Landratsamtes sparen 12.000 Euro Spritkosten

Wer seit Juni das Auto in der Garage stehen lässt und stattdessen den Arbeitsweg zu Fuß, mit dem Rad, einer Fahrgemeinschaft oder dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zurücklegt, sammelt Punkte. Diese können im hauseigenen Shop gegen Gutscheine lokaler Unternehmen eingetauscht werden. Die Mitarbeitenden sparen auf diese Weise doppelt. Sie haben rechnerisch rund 12.000 Euro gespart, weil sie keinen Sprit kaufen mussten, ganz abgesehen von den Unterhaltskosten für ihre Fahrzeuge.

Beim Gesundheitstag im Landratsamt stellten Beschäftigte der Behörde die Bilanz des neuen Bonuspunktesystems vor. Foto: Daniela Eder, Landratsamt

Die Idee zur "nachhaltigen Mitarbeitermobilität" stammt aus dem Projekt "Betriebliches Mobilitätsmanagement", an dem sich neben der Kreisbehörde weitere sechs Unternehmen beteiligten. Das Landratsamt setzte es sich selbst zum Ziel, die innerbetriebliche Mobilität nachhaltig umzugestalten, um so einen Beitrag zur Verkehrswende und Klimaschutzzielen zu leisten.

Die Beschäftigten konnten sich in einer Befragung am Prozess beteiligen. Ein beratendes Unternehmen erstellte auf dieser Basis eine Erreichbarkeitsanalyse. Das Ergebnis war eindeutig: Knapp die Hälfte der Belegschaft könnte die Dienststelle vergleichbar schnell mit dem Fahrrad anstatt des Autos erreichen. Noch höher war das Potenzial der Erreichbarkeit mit dem ÖPNV.

Nachhaltig zur Arbeit: Wer möchte mitmachen?

Daraufhin führte das Landratsamt unter Federführung des Sachgebiets 12 (Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz, Tourismus) das Bonuspunktesystem ein. Es setzt mit den Gutscheinen positive Anreize zum Verzicht aufs Auto.

Das Landratsamt berichtet von "äußerst positiven" Rückmeldungen der Mitarbeitenden und wertet die bisherigen Ergebnisse als Erfolg. Die Kreisbehörde möchte damit auch andere Unternehmen motivieren, sich mit betrieblichem Mobilitätsmanagement auseinanderzusetzen. Wer als Arbeitgeber ebenfalls Interesse an der Einführung eines Bonuspunktesystems hat, kann sich an das Sachgebiet 12 unter 08251/92-179 wenden. (AZ)