Julia Linscheid aus Aichach geht als virtuelle Assistentin auf Reisen

Plus Julia Linscheid reiste bereits nach Kenia und nach Indonesien. Nun zieht die Aichacherin wieder los. Dafür hat sie sich selbstständig gemacht.

Frei und unabhängig sein, arbeiten, wo und wann es einem beliebt - davon träumen viele. Doch kaum jemand realisiert diesen Traum. Ganz anders Julia Linscheid aus Aichach. Die 26-Jährige hat das Reisefieber gepackt: Sie kündigte nicht nur ihren bisherigen Job als Erzieherin, sondern gab auch ihren deutschen Wohnsitz auf. Komplett mittellos reist sie dennoch nicht, denn die Aichacherin arbeitet als virtuelle Assistentin. Das geht von überall aus - auch aus Kenia, wohin sie an diesem Mittwoch aufbricht.