Kunstverein präsentiert einen Künstler des großen Formats

Plus Der Maler Dénesh Ghyczy zeigt in Aichach großformatige Werke. Das lichtdurchflutete San-Depot passt zur filigranen Transparenz seiner Bilder.

Mit dem deutsch-ungarischen Maler Dénesh Ghyczy hat der Aichacher Kunstverein für seine aktuelle Ausstellung einen Künstler von internationalem, großem Format an Land gezogen. Von großem Format und großer Aussagekraft sind auch seine elf Gemälde, die unter dem Ausstellungstitel "Im Glashaus" ab sofort im Aichacher San-Depot für die Öffentlichkeit zugänglich sind.