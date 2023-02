Umfrage in Aichach: Verzichten Sie in der Fastenzeit auf etwas?

Mit dem Aschermittwoch begann nach christlicher Tradition die 40-tägige Fastenzeit. Fasten Sie, und wenn ja, aus welchen Gründen?

Ab Aschermittwoch verzichten viele, ob aus religiösen Gründen oder nicht, auf die ein oder andere Sache. Zu den Klassikern gehören Alkohol, Fleisch und Süßigkeiten. Mittlerweile versuchen viele aber auch, ihre Handy-Nutzung zu reduzieren oder zugunsten der Umwelt auf die ein oder andere Kurzstrecke mit dem Auto zu verzichten. Wir haben Passanten und Passantinnen auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie zur Fastenzeit stehen.

Angela Fabiani, Aichach Foto: Hendrik Fuhrmann

Angela Fabiani, Aichach: Ich komme aus Süditalien und bin mit christlichen Traditionen aufgewachsen - das Fasten ist geblieben. Man verzichtet auf etwas, worauf man sonst nicht so einfach verzichten kann. In der Fastenzeit esse ich freitags kein Fleisch und während der gesamten Zeit keine Schokolade. Ich mache das, weil ich es schon immer mache. Aber ich denke nicht, dass es jeder machen muss.

Markus Sturz, Aindling-Pichl Foto: Hendrik Fuhrmann

Markus Sturz, Aindling-Pichl: Es darf natürlich jeder für sich entscheiden. Es kommt darauf an, wie man zur Kirche steht. Ich persönlich habe keine Bindung zur Kirche und faste deswegen nicht. Wenn Leute aus anderen Gründen wie zum Beispiel Gewichtsverlust fasten, ist das natürlich sinnvoll. Ich würde auch aus anderen Gründen fasten, aber nicht, weil es mir jemand vorschreibt.

Tobias Eckardt, Aichach-Unterschneitbach Foto: Hendrik Fuhrmann

Tobias Eckardt, Aichach-Unterschneitbach: Das sollte jeder selbst wissen. Ich faste für mich selbst, das hat keinen religiösen Hintergrund. Das mache ich mehrmals im Jahr und nicht nur vor Ostern. Jetzt verzichte ich mal für zwei Wochen auf Alkohol und vermeide Zucker, soweit es geht. Außerdem versuche ich, nicht so viele Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Am Ende sollten dann schon vier Kilo runter.

Miriam Golling, Obergriesbach-Zahling Foto: Hendrik Fuhrmann

Miriam Golling, Obergriesbach-Zahling: Ich versuche, mich in der Fastenzeit etwas einzuschränken. Ich habe mit dem Fasten ganz obligatorisch am Aschermittwoch angefangen und an diesem Tag kein Fleisch gegessen. Jetzt probiere ich, weitestgehend auf Alkohol und Süßigkeiten zu verzichten. Sonst habe ich das Fasten nicht immer ganz so streng gesehen. Aber ich mache es dieses Jahr einfach für mich.