Blaskapelle Baar packt Transporter mit Hilfsgütern für die Ukraine

Die Blaskapelle Baar organisiert eine Spendenaktion für die Ukraine und ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft. In Krumbach werden die Güter an eine Spedition übergeben.

Unter dem Motto "Hilfe für die Kriegsopfer" hat die Blaskapelle Baar knapp eine Woche nach Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine der Spendenaufruf ihres Dirigenten Wasyl Zakopets erreicht. Der gebürtige Ukrainer dirigiert seit Jahren mehrere Kapellen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund. In Baar ist er seit 2014 aktiv.

Da die Rückmeldungen auf seinen Spendenaufruf so zahlreich und positiv ausfielen, beschlossen die aktiven Musikanten und der Vorstand der Blaskapelle Baar kurz darauf, eine Sammelaktion auf die Beine zu stellen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurde der Spendenaufruf mithilfe verschiedener sozialer Medien über die Gemeindegrenzen hinaus verbreitet. So haben nach Auskunft der Baarer Organisatoren am Ende auch Sachspenden aus Neukirchen (Markt Thierhaupten, Landkreis Augsburg), Pessenburgheim (Gemeinde Holzheim, Kreis Donau-Ries), Wiesenbach (Markt Pöttmes) und Schmiechen im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg den Weg nach Baar gefunden.

Die Vorsitzende der Blaskapelle Baar, Kunigunde Ruisinger, beim Ausladen der Ukraine-Spenden in Krumbach. Foto: Carola Schrettle

Die Blaskapelle von Baar sammelte Spenden für die Opfer des Ukraine-Kriegs

Unter der Leitung von Kunigunde Ruisinger und Gabi Schmid wurden die Sachspenden angenommen, sortiert und direkt in Transporter verladen. Dabei waren alle Helfer überwältigt von den vielen großzügigen Spenden, die es dem Verein am Ende ermöglicht haben, insgesamt über 15 Paletten mit Sachspenden an die polnisch-ukrainische Grenze zu schicken. Wie die Organisatoren berichten, sollen die Spenden von dort direkt an betroffene Städte und Ortschaften in der Ukraine verteilt werden.

Die Blaskapelle Baar dankte allen Spendern, Helfern und Unterstützern. Besonders hervorzuheben sei die Krumbacher Speditions-GmbH, die den Lkw-Transport nach Polen organisiert hat. Ein großes Dankeschön ging auch an das Autohaus Kürbis aus Baar und die JR FARM GmbH aus Pessenburgheim für die Bereitstellung der Transporter zum Spendentransfer nach Krumbach. Dort übernahm die Krumbacher Spedition die Güter für den Weitertransport. (AZ)