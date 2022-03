19-jähriger Fußgänger wird bei Unfall in Dachau schwer verletzt

In Dachau wird ein junger Fußgänger auf einer Kreuzung von einem Auto angefahren. Der 19-Jährige erleidet bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall in Dachau ist ein 19-jähriger Fußgänger am Mittwoch schwer verletzt worden. Der junge Mann überquerte gegen 6.40 Uhr die Schleißheimer Straße in Richtung Sankt-Peter-Straße.

Fußgänger ging in Dachau laut Polizei trotz roter Ampel über die Straße

Dabei missachtete er nach Polizeiangaben das Rotlicht der dortigen Ampel. Ein 27-jähriger Autofahrer, der in Richtung Oberschleißheim unterwegs war, erfasste den Fußgänger.

Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Dachau eingeliefert. Am Wagen des Autofahrers aus Dachau entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (nsi)