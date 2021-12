vor 52 Min.

Feuerwehrhaus

In der Vorwoche hatte sich bereits der Bauausschuss damit einverstanden erklärt, nun hatte der Marktgemeinderat das letzte Wort bei der Planung des neuen Feuerwehrhauses. Die Bürgermeisterin äußerte sich ausgesprochen erfreut über die Entwürfe für das neue Gebäude, das auch die First Responder nutzen werden: "Ein gelungenes Bauwerk." Am 27. Dezember will sie die Nachbarn über den Stand der Planung in Kenntnis setzen. Kritisch äußerte sich allein Josef Settele: "2000 Quadratmeter Ausgleichsfläche - aus meiner Sicht übertrieben." Das gesamte Grundstücke umfasst 3889 Quadratmeter. Für die Fotovoltaikanlage muss man mit Kosten in einer Höhe von 45000 Euro rechnen. Gertrud Hitzler teilte mit, sie habe am Dienstag den Förderantrag für das neue Gebäude gestellt.

Die sechs Mitglieder des Marktgemeinderats, die diesem Gremium seit dem 1. Mai 2020 angehören, sollten im Januar auf freiwilliger Basis die Möglichkeit erhalten, an einer mehrstündigen Schulung teilzunehmen, damit sie Einblicke ins Haushaltsrecht erhalten. Mit dieser Forderung stieß Josef Settele auf offene Ohren. Außerdem wollte er erfahren, ob die Gemeinde Brennholz verkauft. Selbstwerber sollten sich an den Förster wenden, hieß es zur Antwort. Das Team der Aindlinger Bücherei, das seit 25 Jahren seinen Dienst verrichtet, habe sich riesig über die Ehrung durch die Gemeinde gefreut, ließ Hitzler wissen.

