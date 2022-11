Fußball Kreisliga Ost

21.11.2022

Der TSV Friedberg nimmt den BC Aichach in die Zange

Plus Friedberg gewinnt mit 4:1 gegen Aichach. Tabellenführer Rinnenthal siegt souverän in Inchenhofen. Auch Verfolger SC Griesbeckerzell bleibt weiter in der Erfolgsspur.

Verfolger Griesbeckerzell bleibt Tabellenführer Rinnenthal in der Fußball-Kreisliga Ost weiter dicht auf den Fersen. Im Stadtduell des Wittelsbacher Landes besiegte der TSV Friedberg den BC Aichach klar.

