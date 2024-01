Beim Hollenbacher Winterzauber ist der Andrang groß

Viele Besucher kommen zum Hollenbacher Winterzauber hinter dem Rathaus. Die Ortsvereine betreiben die Buden. An den Stehtischen wird zum Jahresausklang ausgiebig geplaudert.

Großer Andrang herrschte am Tag vor Silvester beim Hollenbacher Winterzauber am Rathausplatz hinter dem Rathaus. So bunt und breit gefächert wie die zahlreichen Ortsvereine, die die neun Verkaufsbuden betrieben, war deren Angebot an Essen und Getränken.

Angefangen vom bayerischen Burger und Flammkuchen über Gulaschsuppe bis hin zur Steak- und Bratwurstsemmel - die Besucherinenn und Besucher hatten wie im vergangenen Jahr, als die Veranstaltung in der Adventszeit als Weihnachtsmarkt stattfand, reichlich Auswahl. Dazu gab es jede Menge warme und kalte Getränke.

Musikverein Hollenbach-Inchenhofen sorgt für "Nach-Weihnachtsstimmung"

So gab es bei gutem Wetter optimale Rahmenbedingungen für einen ausgiebigen Plausch an einem der zahlreichen Stehtische. Eine große Feuerschale sowie die dezenten Lichter der Buden sorgten für eine angenehme, friedvolle Winteratmosphäre. Der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen sorgte mit einigen traditionellen Weihnachtsliedern für Auflockerung und willkommene "Nach-Weihnachtsstimmung".