Der neue Hollenbacher Kindergarten hat jetzt auch den kirchlichen Segen

Plus Der neue Hollenbacher Kindergarten ist seit September in Betrieb. Nun hat ihn Dekan Stefan Gast eingeweiht. Wie die Gemeinde das Projekt verwirklicht hat.

Seit September ist der neue Hollenbacher Kindergarten in Betrieb. Zuvor war der Altbau renoviert und neue Räume waren angebaut worden. Im Beisein von rund 70 geladenen Gästen weihte Dekan Stefan Gast am Dienstag die Einrichtung ein. Der Termin war ein Freudentag für die Erzieherinnen, aber auch für den bestens gelaunten Bürgermeister Xaver Ziegler, der selbst einmal als kleiner Bub diesen Kindergarten besuchte.