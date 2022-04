Auch der Markt Inchenhofen hat jetzt eine Bürger-App

Die Bürger-App Inchenhofen kann ab sofort kostenlos und ohne Registrierung genutzt werden. Warum dem Bürgermeister eine schnelle Information wichtig ist.

Die Marktgemeinde Inchenhofen hat jetzt eine App für ihre Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Diese kann ab sofort kostenlos und ohne Registrierung genutzt werden.

Laut Mitteilung der Gemeinde ist die App zu finden im Google Play Store oder bei Apple. Sie enthält unter anderem Neuigkeiten aus dem Rathaus, Fahrpläne für Bus und Bahn, Informationen zum Bürgerservice, zu Bildung, Kultur, Religion, Gewerbe und Veranstaltungen. Außerdem kann der Nutzer über die App direkt mit dem Rathaus in Verbindung treten, zum Beispiel bei Schadensmeldungen oder wenn eine Straßenlaterne ausgefallen ist.

Die Bürger-App Inchenhofen liefert auch Push-Nachrichten

Die App sei bedienerfreundlich und übersichtlich aufgebaut und somit für jede Altersgruppe nutzbar, heißt es in der Mitteilung. Bürgermeister Toni Schoder erklärt: „Ziel ist es, unsere Bürger noch schneller und aktueller zu informieren.“ Er ist der Ansicht: „Das ist gerade in der heutigen Zeit – denken wir an Corona oder die politische Situation in Russland und der Ukraine – wichtiger denn je.“

Über Push-Nachrichten können die Nutzerinnen und Nutzer ganz aktuell über kurzfristige Änderungen, einen Schulausfall, Katastrophenfälle oder kurzfristige Veranstaltungsankündigungen oder -änderungen informiert werden. Zusätzlich zur App nutzt die Gemeinde Inchenhofen zur Bürgerinformation noch das Internet und den Leahader Marktboten, der vierteljährlich erscheint.

